Matteo Renzi racconta una discussione accesa con la moglie: “Aveva ragione lei”

Ospite a Verissimo domani 14 maggio 2022 Matteo Renzi si racconta anche attraverso la famiglia, la moglie Agnese, i figli, i suoi genitori. E’ la prima volta che si siede nello studio di Silvia Toffanin e parla di se stesso evitando ovviamente la politica. Il 17 maggio è in uscita il suo libro “Il Mostro” ed ecco che Matteo Renzi si apre, sfoglia qualche pagina del libro per il pubblico di Verissimo. Confessa che non è stato semplice per la coppia, per lui e Agnese Landini, ricorda la discussione avuta con la moglie appena fu scelto come presidente del Consiglio, spiega il motivo e anche che alla fine lei aveva ragione.



Matteo Renzi: la politica ha inquinato il legame con la moglie?

“Vivere il rapporto di coppia quando hai delle responsabilità politiche è impegnativo. Abbiamo avuto una discussione accesa appena sono diventato Presidente del Consiglio. Io avrei voluto che la mia famiglia venisse con me a Roma, lei invece si è opposta e alla fine…” col senno di poi Renzo ha capito che la moglie non sbagliava. “Facendo così i nostri figli non hanno cambiato il loro aspetto educativo, sono rimasti nello stesso luogo, nella stessa scuola e con gli amici di sempre. Questa cosa li ha fatti crescere in maniera tranquilla”.

Ovvia la sua difesa per la famiglia, facile comprendere quando ricordando gli attacchi rivolti ai figli, alla moglie, ha sofferto: “Le uniche volte in cui ho sofferto gli attacchi esterni sono state quando hanno riguardato Agnese e i miei figli. Io reggo la pressione di essere additato come il mostro, ma con i miei figli non devono fare scherzi, non li devono toccare”.

Matteo Renzi a Verissimo racconta anche dei suoi genitori: “Spesso penso, da un lato, che se non avessi fatto il politico magari loro avrebbero avuto una vita più tranquilla, dall’altro, a volte un po’ di rabbia per gli errori fatti. Comunque, i miei genitori sono arrivati a 50 anni di matrimonio e hanno 10 nipoti che sanno che i nonni sono persone meravigliose”. Ha la fortuna di avere ancora le sue nonne, una a 102 anni e l’altra 92, anche loro sono colonne nella sua vita.