Cristina Chiabotto all’ottavo mese di gravidanza svela se è maschio o femmina

Cristina Chiabotto ha annunciato la seconda gravidanza attendendo molti mesi. A Verissimo mostra il pancione e confida che è già all’ottavo mese di gravidanza, che si è goduta questi mesi, che lei e suo marito hanno voluto fosse un periodo tutto loro. Luce Maria, la prima figlia di Cristina Chiabotto, avrà solo 14 mesi in più del fratello o sorella. La prima figlia si chiama Luce Maria, più volte l’ex Miss Italia ha spiegato il perché della scelta del primo nome. Il secondo nome è invece quello della nonna, è il tatuaggio che la Chiabotto ha sulla pelle e che la emoziona ma Cristina pensa già a dove fare il tatuaggio del secondo figlio.

Cristina Chiabotto incinta del secondo figlio: sarà maschio o femmina?

Spera in un bel mix suo e quello di Marco Roscio per il carattere della piccola Luce Maria. Il primo compleanno l’hanno festeggiato pochi giorni fa e la Chiabotto racconta che non sono cambiati come coppia perché riescono sempre a ritagliarsi un po’ di tempo tutto per loro perché è importante. “E’ bello perché comunque ti cambia tutto, sei concentrato sulla piccola e ogni momento della giornata è dedicato a lei”.

Per i genitori di Cristina Chiabotto è la prima nipotina e i nonni sono impazziti, anche le zie sono pazze della piccolina, sia sua sorella che la sorella di Marco. Tutto è così speciale: “Siamo una bella famiglia, oggi lo possiamo dire ed è una gran fortuna”.

Pensa si possa fare tutto anche da madre, che non sia necessario rinunciare a ciò che rende felici. A suo marito ha detto della seconda gravidanza in modo semplice, erano distanti e con molta semplicità l’ha comunicato a Marco. A Verissimo rivela che nascerà un’altra bambina, una sorella per Luce Maria: “Siamo felicissimi e cresceranno quasi come due gemelline, perché sono davvero vicinissime”. Per il nome bisogna attendere, c’è una lista ma non c’è ancora il nome.