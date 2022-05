Verissimo anticipazioni 14 maggio 2022: tutti gli ospiti di oggi

Grande attesa anche questa settimana per la puntata del sabato di Verissimo e oggi, 14 maggio 2022, non mancheranno gli ospiti amatissimi dal pubblico nello studio di Canale 5. Inutile dirvi che grande attesa c’è sicuramente, per l’intervista di Silvia Toffanin a Lulù Selassiè. Fino a questo momento non è trapelato praticamente nulla di quello che la principessa ha detto e raccontato nello studio di Canale 5 ed è anche per questo che oggi pomeriggio, tutti i fan della Selassiè saranno incollati alla tv per ascoltare la sua versione dei fatti. Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata della scorsa settimana e questa volta, tocca a Lulù che per la prima volta parlerà in televisione della fine della sua storia con Manuel.

Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà nella puntata di Verissimo di oggi.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 14 maggio 2022

Per la prima volta a “Verissimo”, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi.



In studio Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction “Giustizia per tutti” . Un periodo ricchissimo per l’attore che tra l’altro, da qualche settimana, è protagonista, anche della tredicesima stagione di Don Matteo 13 dove veste i panni di Don Massimo.

Come vi abbiamo detto in precedenza, tra gli ospiti di Verissimo di oggi, anche l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Lulu’ Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo.



E ancora, intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E poi, a poche ore dalla finalissima di Amici 21 che andrà in onda domani sera su Canale 5, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario . Tra gli altri ospiti della puntata di Verissimo di oggi anche Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta.

Domenica 15 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin.