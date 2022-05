Ascolti tv: la finale di Amici 21 non fa boom, male lo speciale Sanremo

Una lunga serata in compagnia di Amici 21 quella che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di seguire il 15 magio 2022. Una finalissima che, a causa dell’Eurovision si è spostata alla domenica sera. Gli ascolti ne avranno risentito? Lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano come sono andate le cose. La finale di Amici 21 è stata vista il 15 maggio da 4 milioni di spettatori con il 28 5 di share. Numeri praticamente identici a quelli della semifinale, nessun impennata, nessun interesse in crescita.

Questa edizione, ha chiaramente fatto ascolti più bassi, in numero di spettatori, di quella del 2021, per ovvi motivi. Lo scorso anno, c’era il coprifuoco, l’Italia era ancora alle prese con l’emergenza covid e soprattutto il pubblico più giovane, che decreta il successo del talent di Canale 5, dovendo rinunciare alle uscite del sabato, ha seguito con grande passione una edizione che aveva consacrato talenti come Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even. Nonostante tutto però, anche l’edizione numero 21, seppur con una media di 1 milione di spettatori in meno ( e anche più) in share, ha fatto benissimo, superando anche i livelli di edizioni andate in onda prima della pandemia.

Tutti i premi consegnati nella finale di Amici 21

Gli ascolti del 15 maggio 2022: ecco i dati auditel della serata di ieri

Su Rai 1 la versione allungata de I soliti ignoti partita dopo il Tg1 e andata in onda fino alle 22 circa, è stata vista da 4.024.000 al 20% di share. A seguire 1.254.000 spettatori con il 7.0% share per lo speciale dedicato a Sanremo, tutto quello che non abbiamo visto sul palco.

La finale di Amici 21 è stata vista da una media di 4,3 milioni di spettatori con il 26ì8% di share, risultato quasi identico alla semifinale. Nessun guizzo alla domenica sera per il talent di Maria de Filippi. Eppure queen Mary ha sempre pensato che la domenica sarebbe stato il giorno giusto per il suo programma e non il sabato…Tra l’altro, a parre la prima mezz’ora in sovrapposizione con Amadeus ( il programma ha chiuso alle 22,10 circa) Canale 5 si è scontrato con lo speciale Sanremo che è stato un flop.

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, sempre ottimi numeri per Fazio con 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50, interessa a 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share.

Su Rai2 The Rookie fa 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods di 979.000 (4.8%). Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 525.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 671.000 spettatori. Da segnalare La7 meglio di Rete 4. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta è la scelta di 336.000 spettatori (1.8%) mentre sul Nove Hitler segna l’1.3% con 224.000 spettatori.