L’abbraccio di Serena Bortone a Samuel Peron, il grazie del ballerino per l’affetto ricevuto

Venerdì scorso Serena Bortone ha chiuso la puntata e la settimana di Oggi è un altro giorno commossa per l’assenza di Samuel Peron. Il giorno precedente era morta la sua mamma, la signora Gianna. La mamma di Samuel Peron si era sentita male durante la settimana, nessuno aveva detto niente, nessuno aveva immaginato che la sua assenza tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno fosse legata a un momento così doloroso. Oggi il ballerino è tornato, sorridente come sempre ma con gli occhi lucidi. E’ per lui il primo saluto di Serena Bortone appena entra in studio, è per lui l’abbraccio con cui dice tutto. Non dicono nulla con le parole, Samuel e Serena non riescono ad andare oltre quell’abbraccio, hanno bisogno di smorzare le emozioni.

Samuel Peron torna a Oggi è un altro giorno dopo la morte della madre

Arrivano gli ospiti, i servizi sull’Eurovision, c’è tanto da dire e la conduttrice pensa che Peron non ha visto nulla dello spettacolo in musica che si è concluso sabato sera con la vittoria dell’Ucraina.

“Samuel tu per ovvi motivi l’Eurovision non hai potuto seguirlo e te lo facciamo vivere un po’ noi”. Samuel Peron come sempre sorride e con estrema semplicità: “Ho avuto una settimana un po’ complicata” non vorrebbe attirare l’attenzione del pubblico ma ha bisogno di ringraziare tutti

“Ti voglio ringraziare per il messaggio che mi hai mandato settimana scorsa e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questa settimana molto complicata per me però…” sta per commuoversi e interviene la Bortone, lo abbraccia di nuovo, con lui c’è la famiglia di Oggi è un altro giorno, ci sono i telespettatori.

Le parole di Serena Bortone di venerdì scorso hanno commosso tutti, è stata lei a dare la notizia della morte di sua madre con un addio rivolto alla signora Gianna come madre di certo speciale.