Striscia la notizia annuncia il ritorno di Michelle Hunziker: finalmente negativa

Sui social Michelle Hunziker non ha detto nulla, ha lasciato a Striscia la notizia il compito di annunciare che da stasera torna dietro il bancone del tg satirico. Michelle Hunziker è negativa, finalmente dopo più di una settimana di attesa, nessun sintomo e tanta noia, è risultata negativa al covid, il tampone le ha già ridato la libertà di uscire di casa. La showgirl e conduttrice contagiata per la seconda volta non aveva preso benissimo l’esito del tampone positivo al covid, l’esito che le diceva di dover restare chiusa in casa da sola e in attesa di buone notizie. La buna notizia è appena arrivata e anche se la Hunziker non l’ha ancora condivisa è libera di uscire e immaginiamo abbia ben altro da fare adesso. Magari correrà a prendere le sue bambine a scuola, pranzerà fuori, passeggerà libera e di certo dovrà prepararsi per la puntata di questa sera di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti.

Michelle Hunziker negativa torna al suo posto a Striscia la notizia

A sostituirla in questi giorni è stata la bravissima Valeria Graci, sempre pronta a dire di sì, l’aveva già fatto nei mesi scorsi ma non per sostituire Michelle, e nel 2014 era anche tra le inviate di Striscia la notizia. Anche per l’attrice comica il sogno si è realizzato, ha sempre sperato di condurre il tg di Antonio Ricci.

Michelle Hunziker stasera torna al suo post, in perfetta forma e anche abbronzata. In questi giorni ha scoperto che il suo terrazzino la rende molto fortunata. Ha preso il sole in bikini, ha mostrato piante e fiori e sorseggiato drink perfetti, quelli giusti per la prova costume. Anche i paparazzi sono felici, non vedono l’ora di beccarla di nuovo con il suo nuovo amore, il bellissimo dottore Giovanni Angiolini. Appuntamento a stasera con Striscia la notizia!