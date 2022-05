Antonella Clerici: “Non ho nemici, sono nemici di loro stessi”

Antonella Clerici ci ha regalato una nuova perla di saggezza con una riflessione sui nemici che non crede di avere. Capita a tutti di non piacere qualcuno, di avere dei problemi con qualcuno o meglio di causare qualche problemino ad altri e spesso capita anche di non accorgersi che abbiamo dei nemici. Come sempre Antonella Clerici durante E’ sempre mezzogiorno riflette a voce alta, magari ha voluto mandare un messaggio a qualcuno o è una riflessione che arriva da lontano. La conduttrice apre davvero la porta della cucina di E’ sempre mezzogiorno e permette al pubblico di entrare. Il successo del programma continua ma la Clerici non aveva dubbi, sapeva che una trasmissione cucita in modo perfetto su lei l’avrebbe messa del tutto a suo agio. Nel mezzogiorno di Rai 1 si mostra come è nella vita, riesce a farlo come pochi in televisione e davanti al pubblico. Così arrivano le sue frasi che fanno riflettere, spesso non solo quelle con cui inizia la puntata ma quelle che arrivano strada facendo.

Antonella Clerici e i giorni no

“Non penso di avere nemici; sono nemici di loro stessi ma io nemici non ne ho” chiaro il concetto, Antonella non ha alcun risentimento verso gli altri, nessuno. Mette in conto però che ci sia chi ha qualche risentimento nei suoi confronti e sottolinea che in quel caso queste persone sono nemiche di loro stesse, hanno un problema da dover risolvere da soli.

A fine puntata dopo tutte le ricette suggerite e l’allegria Antonella Clerici scrive sui social: “Anche nei giorni no con voi ritrovo il sorriso… a domani amici!”. A cosa si riferiva la conduttrice? Una frase a caso o oggi era per lei una giornata no ma ha fatto finta di niente per portare come sempre serenità e allegria nelle case dei suoi telespettatori?