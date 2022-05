Ascolti tv, parte molto bene Giustizia per tutti: per Raoul Bova 20% di share

Un mercoledì sera diverso dal solito, il 18 maggio 2022 e questa mattina c’è grande attesa per i dati auditel per scoprire che cosa ha visto il pubblico in prima serata. Raoul Bova, riuscirà a conquistare anche il pubblico di Canale 5 con la nuova fiction Giustizia per tutti, dopo il grande successo portato a casa con Don Matteo 13? Ce lo rivelano i dati di ascolto: la fiction di Canale 5 in onda il 18 maggio 2022 è stata vista da una media di 3.736.000 spettatori. Ottimo risultato per Mediaset che ha atteso il momento giusto per tirare fuori dal cassetto una fiction pronta da anni. Solo Vanessa Incontrada con la prima puntata di Fosca Innocenti aveva fatto un risultato in linea con quello di Giustizia per tutti. Vedremo se anche nelle prossime serate il pubblico premierà questa seria, per il momento, ottima collocazione, ottimo risultato.

Gli ascolti del 18 maggio 2022: ecco i dati auditel del mercoledì sera

Su Canale 5 la mossa di puntare sul volto di Raoul Bova dopo il grandissimo successo di Don Matteo 13, paga. La fiction di Canale 5 sfiora il 20% di share registrando una buonissima media al suo esordio e convincendo anche il pubblico che sui social ha commentato con toni entusiastici questa serie. La prima puntata di Giustizia per tutti è stata vista da 3.736.000 spettatori. Nessuna indigestione per il pubblico: Raoul Bova va bene al martedì sera nei panni di Don Massimo, al mercoledì in quelli di Roberto e poi si torna al giovedì a Spoleto. Un successone. La media della puntata è del 20.7% di share, davvero un ottimo risultato.

Su Rai 1 la serata evento dedicata all’omaggio per Franco Battiato con Il coraggio di essere Franco ha raccolto davanti alla tv una media di 2,4 milioni di spettatori con il 13,1 % di share, non male per essere un prodotto celebrativo dedicato a un grande artista. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.740.000 spettatori pari ad uno share del 10%.

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 5.1% di share e The Resident 761.000 (4.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.105.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 695.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 351.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 il match di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers ha segnato il 5.7% con 1.025.000 spettatori mentre sul Nove Men in Black 3 ha catturato l’attenzione di 470.000 spettatori (2.5%).