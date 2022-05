Verissimo anticipazioni 21 maggio 2022: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Anche oggi Verissimo ci aspetta su Canale 5 con una nuova puntata del programma di Silvia Toffanin. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quello che succederà in questa imperdibile puntata. Oggi, 21 maggio 2022, nello studio di Canale 5 come sempre grandi ospiti che si racconteranno e che racconteranno le loro storie. Manca pochissimo all’arrivederci di Verissimo che sta per congedarsi dal pubblico di Mediaset per tornare poi il prossimo anno! Ma vediamo adesso le anticipazioni della puntata di oggi di Verissimo.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 21 maggio 2022

Nella puntata di Verissimo in onda oggi, per loro prima intervista insieme, saranno in studio il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 Marcell Jacobs e sua mamma Viviana.

In esclusiva, a Verissimo, Domenico Merlo ricorda il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad “Amici”, scomparso lo scorso anno. Il papà dell’ex cantante di Amici, ha parlato della malattia di suo figlio e ha raccontato di quello che è successo in questi mesi.

E ancora, ampio spazio ai protagonisti dell’edizione appena conclusa di “Amici” a partire dal vincitore, il cantante Luigi Strangis. E poi, tutte le emozioni vissute dai finalisti del talent di Maria De Filippi: il ballerino Michele, vincitore della categoria ballo, Sissi, Alex e una coppia sempre più innamorata, quella formata dalla ballerina Serena e dal cantante Albe. Puntata ricchissima quindi per chi ama il talent di Canale 5. Vi ricordiamo che anche questa settimana la puntata del sabato di Verissimo ci aspetta alle 16,30.

Domenica 22 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin.