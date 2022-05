Biagio porta le mozzarelle a Uomini e Donne e viene smascherato: tutta pubblicità

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 25 maggio 2022 su Canale 5, i cavalieri del trono over sono stati protagonisti della sfilata dedicata alla seduzione. Iniziata alla grande, si fa per dire, con Armando che ha sfilato in maschera, la sfilata è andata avanti con Biagio, peccato però che nessuno abbia compreso le sue scelte. Il cavaliere napoletano è arrivato a centro studio, vestito da casaro, sulle note di una famosissima canzone della tradizione popolare campana. E al centro della passerella ha trovato due belle vasche piene di mozzarelle che ha deciso di mordere nella sua sfilata da seduttore. Una scelta che le signore hanno bocciato, con i voti sulle palette, ancora prima che si scatenasse la polemica. Quando prima dell’entrata di Biagio infatti, qualcuno aveva chiesto a Maria come mai le mozzarelle, la conduttrice non aveva saputo rispondere ma nella sua “ingenuità” aveva detto che non c’era legame con il fatto che portasse sempre le mozzarelle. “Biagio non ha un caseificio” aveva risposto la De Filippi ignara di quello che sarebbe successo dopo. Già perchè comprendendo che in quella sfilata non c’era nulla di seducente, tutti hanno iniziato a pensare che l’obiettivo fosse un altro, legato sempre alle famose mozzarelle!

Biagio e le sue mozzarelle: solo pubblicità?

Visto che Biagio nelle passate settimane aveva accusato Catia Franchi di fare pubblicità agli abiti di sua sorella ( che di certo non ha bisogno di un post sui social o di una puntata di Uomini e Donne per farsi conoscere), oggi Armando non ha perso occasione per far notare che il suo collega di passerella stesse forse facendo lo stesso. Si Biagio nella vita fa un altro lavoro ma ha da poco aperto un punto vendita con le sue mozzarelle. E quale occasione migliore se non una bella sfilata a Uomini e Donne per farlo sapere a tutti. 3 milioni di spettatori e uno slot gratis di un paio di minuti, un colpaccio tanto che Maria ha scherzato: “Non preoccuparti non ti facciamo mandare la fattura da Publitalia ma basta ammettere le cose”.

Biagio ha provato a difendersi dicendo che quello è il suo mondo e che lui quindi si mostra alle donne per quello che è realmente e le mozzarelle sono una parte di lui. Peccato che questa volta anche Maria abbia rinunciato a prendere le sue difese, dovendo ammettere che si, quello è stato solo un tentativo per farsi pubblicità. E a quanto pare, ci è anche riuscito alla grande.