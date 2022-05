Ida e Riccardo bocciati dal pubblico di Uomini e Donne: pagliacciata imbarazzante

Manca ormai davvero pochissimo al gran finale di stagione e nelle ultime puntate di Uomini e Donne Maria de Filippi ha scelto di riservare notevole spazio a Ida e Riccardo. Il pubblico a casa non sta affatto gradendo questa decisione per un semplice motivo: trova che i due stiano prendendo in giro tutti. Si vocifera tra l’altro che i due, si siano visti anche fuori dal programma e che stiano tramando alle spalle della redazione. Tutte voci chiaramente, che in nessun modo al momento sono state corredate da fotografie che possano dimostrare queste accuse. Ma sta di fatto che il pubblico è davvero stufo delle sceneggiate che vedono Ida Platano e Riccardo Guarnieri protagonisti. Avevamo lasciato lei ieri, infervorata e inviperita contro il suo ex, lo ha anche mandato a quel paese. Poi la richiesta di un invito a cena ed ecco la ciliegina sulla torta con la sfilata, una canzone d’amore e un mazzo di rose rosse. Il pubblico non ci sta ed etichetta tutto quello che sta accadendo come una vera e propria pagliacciata.

Il pubblico stufo di Ida e Riccardo: sui social solo insulti per la coppia non coppia

Mimmo ha scritto sulla pagina Fb del programma: “DUE PAGLIACCI ,stanno prendendo in giro tutta l’Italia e Maria ancora li tiene in studio divertendosi e ridendo per giunta, peccato che non c’è Tina altrimenti li avrebbe sistemati per bene , SEMPLICEMENTE RIDICOLI.” E un altro spettatore ha ironizzato: “Volevo dire a Ida e Riccardo che qualche ora fa mi ha chiamato Freud. Mi ha detto di essere stato felice a vivere in un’epoca diversa. Fosse vissuto nel presente,con gente in giro come voi, avrebbe preferito fare il fruttivendolo. Con tutto il rispetto per questa categoria ovviamente.”

E poi ovviamente decine di persone che hanno fatto notare come l’assenza di Tina abbia permesso ai due di fare il loro comodi senza che nessuno facesse notare quanto fossero ridicoli: “Tina torna presto in studio si sente la tua mancanza una sola parola vergognatevi siete ridicoli Tina ma dove sei torno in studio che ci manchi tantissimo si sente la tua mancanza e torna torna.” E vi lasciamo con questo commento: “Cadere in basso più di così non si può. la dignità di questa donna ormai e’ al limite. Anche il suo psicologo avrà bisogno di una terapia a sopportare questi due.”