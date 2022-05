Paolo Mengoli: con sua figlia non è finita bene

Paolo Mengoli ospite per la prima volta a Oggi è un altro giorno accetta di parlare di sua figlia Giulia. Serena Bortone vorrebbe raccontare un lieto fine ma non c’è. E’ passato un bel po’ di tempo da quando Mengoli ha raccontato della sua scoperta, che lui non è il vero padre di Giulia; del dolore che ha provato anche nel chiedere il disconoscimento di paternità. E’ a Storie Italiane, quasi due anni fa, che Paolo Mengoli raccontava tutto arrivando, anche grazie ad Eleonora Daniele, a una conclusione importante. Lui e sua figlia erano di nuovo in contatto, sembrava potessero ricominciare ma oggi si scopre che non c’è stato il lieto fine.

Paolo Mengoli a Oggi è un altro giorno

E’ amareggiato, pensa che la ragazza che ha cresciuto per 22 anni credendo fosse sua figlia forse ha ascoltato troppo la madre. Le augura di dare più retta al suo cuore e a se stessa. E’ diventata mamma ma Paolo Mengoli non ha più alcun rapporto con lei, con quella che per tanti anni è stata la sua famiglia. Pensa che sia stato ingannato ma la Bortone non si spiega come abbia fatto a capire che Giulia non era sua figlia. Una frase sfuggita gli è bastata a far scattare il dubbio che davvero non fosse il padre.

Non scende più nei dettagli, li ha raccontati quando era il momento di tirare tutto fuori. Spiega che l’ha fatto perché tutti gli chiedevano della figlia e del perché non fosse più con lui. Non ha retto, ha dovuto dirlo ma non è stato poi semplice gestire tutto il seguito. Spera che dopo l’intervista a Oggi è un altro giorno non si scateni di nuovo tutto il polverone della volta precedente. Forse non gli interessa più, ci ha provato o forse no a rimettere tutto al posto giusto. Da tempo ha un’altra famiglia ed è felice con la seconda moglie, la seconda famiglia.