Ascolti tv, niente bis per Raoul Bova su Canale 5: Giustizia per tutti crolla. Tv8 vince la serata

Certi miracoli a quanto pare, li può fare solo Don Matteo! Dopo la curiosità iniziale il pubblico ha scelto di non proseguire la visione di Giustizia per tutti. E così un po’ come era successo con Fosca Innocenti, la serie con Vanessa Incontrada protagonista, anche con la serie di Raoul Bova, gli ascolti si sono persi strada facendo. Quasi un milione di spettatori in meno per la seconda puntata di Giustizia per tutti in onda il 25 maggio 2022 in una serata in cui non c’era grande concorrenza ( Rai 1 ha proposto il bellissimo film con Favino ma in replica). Insomma un crollo significativo per la serie che a quanto pare, dopo aver incuriosito il pubblico, non è stata promossa a pieni voti dai telespettatori che hanno preferito non andare avanti. Restano comunque buoni i numeri per Canale 5 che con oltre 2,4 milioni di spettatori anche se non sono bastati per vincere la serata. La vittoria nella gara agli ascolti tv di ieri va a Tv8 grazie alla finale della Conference League che ha visto la vittoria della Roma a Tirana e la conquista del trofeo per la squadra di Mourinho. Partita vista da oltre 3 milioni di spettatori.

Ma vediamo i dati auditel relativi alla serata di ieri, con gli ascolti tv del prime time.

Gli ascolti del 25 maggio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

La vittoria in prime time va a TV8 con la Finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord che ha segnato il 16.2% con 3.293.000 spettatori

Su Canale 5 con la seconda puntata della fiction di Raoul Bova. Su Canale 5 Giustizia per Tutti ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Su Rai1 Il Traditore ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.1% di share. Ricordiamo che si trattava di una replica per il film con Favino nei panni di Buscetta. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.671.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%.

Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.070.000 spettatori (7.7%).

Su Rai2 The Good Doctor fa 944.000 spettatori pari al 4.5% di share e The Resident 768.000 (4%).Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 511.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 479.000 spettatori con uno share del 3.5%. Sul Nove Johnny Depp contro Amber Heard – Il Primo Processo ha catturato l’attenzione di 226.000 spettatori (1.2%).