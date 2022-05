E’ sempre mezzogiorno, in cucina Rossana Dian: “Cucino sano con lo sgarro”

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi Antonella Clerici ha ospitato Rossana Dian, fondatrice e volto di Cucino sano, la pagina che condivide con successo su Instagram. Ha presentato Cucino sano con lo sgarro, questo il titolo del suo libro, ma soprattutto ha raccontato di se stessa. Che è bellissima si nota subito, racconta infatti il suo passato da modella ma è da quel mondo che sono iniziati i suoi problemi. Sempre attenta alla dieta, a pesare sempre meno, chili in meno e lei che è alta 1,78 era arrivata a 42 chili. Mentre prepara il suo dolce con pochi ingredienti, nutriente e saziante, racconta con Antonella Clerici che i loro destini si sono incrociati. Nel 1990 partecipa a Miss Italia poi inizia a fare la modella e gli stilisti la volevano magrissima. Quei 42 chili la rendevano ovviamente pelle e ossa e la sua fortuna è stata capire che quello poteva essere un punto di non ritorno. La mamma e la nonna le dicono che quel lavoro non era più per lei, non le faceva bene. In quegli anni non si poteva parlare di anoressia come oggi, era vista come una malattia mentale ed era tutto ancora più complicato. La sua famiglia l’ha aiutata perché erano tutte sfogline e lei iniziò ad aiutarle chiudendo i tortellini con le sue dita esili. Ma era un lavoro che non le piaceva perché le donne della sua famiglia lavoravano di continuo senza sosta dalla mattina alla sera tardi. Ha poi iniziato a seguire La prova del cuoco e ha notato che i cuochi si divertivano cucinando; lo stesso divertimento che ha visto partecipando oggi a E’ sempre mezzogiorno.

Rossana Dian a E’ sempre mezzogiorno

Da lì ha iniziato a pensare alla cucina come divertimento ma declinata in base ai suoi gusti, così ha iniziato a fare le sue ricette, ad essere seguita da più persone, sempre più persone. Ha iniziato a creare il suo blog, ad essere presente sui social e per lei è iniziato il lavoro che l’ha resa felice.

La prova del cuoco e Antonella Clerici involontariamente hanno aiutato Ross ma è suo marito che l’ha sorretta più di tutti. Una vita che stava prendendo un verso sbagliato ma lei è stata più forte e si è fermata in tempo, è stata capace di creare altro osservando ciò che le piaceva. Un esempio per molti, non solo per cucinare e mangiare sano ma anche per scegliere come vivere nel modo migliore per essere felici.