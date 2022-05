Francesco Rutelli commosso per il matrimonio della figlia: il suo grazie a Monica e Serena

Monica Rutelli si sposa, è la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la sorella di Serena, più famosa di lei perché ha partecipato al GF Vip. Francesco Rutelli ospite a Oggi è un altro giorno si è commosso guardando il videomessaggio di sua figlia che lo ringrazia perché l’ha voluta nella sua vita insieme alla sorella. E’ contenta perché lui c’era alla promessa del suo matrimonio e perché non vede l’ora che l’accompagni all’altare verso la sua nuova vita. Francesco Rutelli si commuove: “Piango veramente ragazzi” poi racconta che Sabrina e Monica hanno avuto un’infanzia molto complicata e che meritano adesso un futuro radioso con le loro forze. Rutelli ha voglia di raccontare che le sue figlie lavorano, che fanno un lavoro umile e quotidiano, desidera dire davanti a tutti il suo grazie. Questa volta è lui a ringraziare Monica e Serena, le ringrazia per il senso di responsabilità che hanno, per la dedizione al lavoro.

Francesco Rutelli a Oggi è un altro giorno ringrazia le figlie Monica e Sabrina

“Monica e Serena guadagnano quello che si guadagna oggi” non molto ma fanno entrambe il lavoro che sognavano. La dedizione che hanno nel lavoro è per lui e sua moglie la fonte di maggiore orgoglio. Non crede basti solo crescere bene i figli: “Hanno loro una forza interiore, non è detto che sia merito nostro”.

Ha visto l’abito da sposa di Monica ma ammette che per lui queste cose non contano molto. Ha sposato due volte Barbara Palombelli e le cerimonie sono durate entrambe pochissimo, non hanno festeggiato con un gran ricevimento ma con un cappuccino al bar. Per Monica ci sarà invece un matrimonio tradizionale in chiesa e con una bella festa. Come ha già fatto il primo figlio, Giorgio, scegliendo come location la spiaggia.

Monica e Serena sono state adottate, non erano piccolissime, loro ricordano tutto, ma sono e saranno sempre Francesco e Barbara i loro genitori.