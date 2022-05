Iva Zanicchi parla con suo fratello attraverso una stella

L’ultimo libro di Iva Zanicchi è dedicato a suo fratello Antonio, morto a causa del covid in piena pandemia. Ospite a Verissimo Iva Zanicchi ha confidato la sofferenza di non avere più suo fratello. Non si rassegna ma ha trovato il modo per parlare con lui, attraverso le stelle. “Gli ultimi tempi Antonio viveva in paese e quando vado lì io soffro. Vado al cimitero, alla casa” poi racconta dell’immagine più dolorosa: “Sapevo che lui vicino al fiume aveva messo l’amaca perché voleva sentire il rumore del fiume. Sono andata dopo due anni e l’amaca è ancora lì e io la lascio lì”. E’ sempre stata la sua mammina, anche se avevano solo tre anni di differenza. “Fin da piccola mia mamma me lo ha affidato; io avrò avuto 9 anni e lui tre di meno, 6 anni. Due volte a settimana a merenda c’era il panino con il cioccolatino e io non l’ho mai mangiato”, lo dava a lui ma lui li dava ai suoi amici.

Iva Zanicchi a Verissimo

“Da bambina mi hanno sempre affascinato le stelle e quando vado in montagna le stelle sono più vicine e io ho scelto la stella più vicina alla luna e io parlo con questa stella e sono convinta che con l’aiuto della mamma e del papà mio fratello mi sente. Lo so che è sciocco e che non è credibile ma scegliete una stella, la stella del cuore, e parlate con chi vi manca. Io la prima volta che ho parlato alla stella, a mio fratello, e lo so che è una coincidenza, ma è partita una stella cometa. Sono pazza ma fatelo”.

Iva Zanicchi racconta anche del suo essere un po’ sensitiva: “Non vi spaventate ma da bambina, da ragazzina dicevano che ero una sensitiva ma non mi rendevo conto ma era vero”. Lei però si spaventava davvero e non poteva parlarne con nessuno perché se lo diceva alla mamma erano guai.