Mariano Di Vaio racconta la paura per l’ultimo parto di Eleonora

Non ha mai avuto tanta paura e non ha mai pianto così tanto Mariano Di Vaio come durante l’ultimo parto di sua moglie, Eleonora Brunacci. Ospiti a Verissimo raccontano la loro gioia di essere genitori per la quarta volta ma l’ultima nascita non è stata semplice. Eleonora e Mariano ricordano quei momenti ma è Di Vaio a rivelare fino in fondo il terrore che lui e il resto della famiglia hanno vissuto. Conosce la sua Eleonora, l’ha sempre vista lamentarsi ma forte fino in fondo. Di parti ne aveva già fatti tre e tutti naturali, non pensava potesse esserci qualche problema. Dopo la corsa in ospedale quel giorno si è trovato in macchina da solo a pregare chiedendo a Dio di guidarlo. Era spaventato e lo è diventato ancora di più quando è arrivato nel reparto e ha visto tutti con le lacrime agli occhi.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci a Verissimo

“Io ho fatto con tutti dei parti abbastanza pesanti, ma Mia aveva tre giri di cordone attorno al collo. Poi non mi è partito il parto, ma me l’hanno indotto, diciamo che è stato tutto abbastanza complesso” è il racconto della Brunacci.

Poi è Di Vaio a raccontare quei momenti: “Mi sono spaventato tanto, perché la conosco e ho assistito agli altri tre parti. Mi ricordo che quando sono arrivato in ospedale, ho parcheggiato, ho pregato, poi sono salito su. Quando in reparto ho visto tutti agitati, sono crollato in lacrime. Ho pianto come non facevo da una vita”.

La piccola aveva tre giri di cordone al collo, tutto era davvero molto pericoloso, impossibile fare un parto naturale, non vuole nemmeno pensare cosa sarebbe accaduto.

“Dopo tre figli che non mi hanno fatto dormire adesso dormo. I figli hanno cambiato le priorità, devo riorganizzare sempre tutto. Tutti i parti sono stati abbastanza pesanti. Quella della bimba specialmente, è stato abbastanza complesso” ma è andato tutto bene e possono raccontarlo felici.