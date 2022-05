Ronn Moss in lacrime per Raffaella Carrà ha un rimpianto

Niente commuove Ronn Moss, ospite a Oggi è un altro giorno, come il ricordo di Raffaella Carrà. L’attore che tutti conosciamo attraverso il ruolo di Ridge in Beautiful si è commosso fino alle lacrime guardano le immagini dell’artista che non c’è più. Riceve un messaggio di sua moglie, ricorda l’incidente in cui entrambi sono stati coinvolti, passa da un tasto all’altro della sua vita ma è quando vede delle vecchie immagini con Raffaella che i suoi occhi si riempiono di lacrime e non riesce a parlare perché l’emozione è forte. “Avete fatto centro” è il commento di Ronn Moss dopo avere visto le immagini di Raffaella Carrà, quelle in cui lui era stato invitato come ospite in uno dei suoi programmi in prima serata.

Ronn Moss l’emozione ricordando Raffaella Carrà

“Era straordinaria, era una persona dolcissima mi ha preso dal nulla. Sì, stavo in una serie tv ma lei era di una tale umiltà, di una tale grazie ed eleganza. Non la dimenticherò mai” sono le parole che riesce a dire mentre il pubblico che è tornato a Oggi è un altro giorno applaude e si complimenta anche per la sua umiltà.

Ha il rimpianto di non averla più vista e lo racconta quando Serena Bortone sorpresa dalla sua commozione gli chiede se dopo quell’incontro in tv, il loro duetto insieme, hanno avuto modo di vedersi ancora.

“Comunicavamo a volte in modo strano perché se io venivo in Italia e lei non aveva trasmissioni… però per tanti anni non l’ho più vista e questo mi è mancato, perché avrei voluto fosse successo“.

Si scopre una persona con lati caratteriali che erano sempre rimasti nascosti dietro il ruolo di Ridge. C’è una canzone che adora, è Caruso di Lucio Dalla, presto la inciderà in inglese. Altre emozioni per Ronn Moss che ama davvero l’Italia.