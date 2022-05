Tina Cipollari molto colpita da Lilli la non scelta di Luca: “Non prenderla come una sconfitta”

Ci aveva già pensato Maria de Filippi a ricordare a Lilli che il fatto di non essere scelta da un tronista non vuol dire essere migliore o peggiore di quella che invece, rappresenta la “scelta”. Lilli si è sciolta in lacrime per la delusione è vero, perchè ci sperava di uscire dallo studio di Uomini e Donne al fianco di Luca. Ma nonostante tutto, ha scelto di uscire a testa alta da questa esperienza, lasciando sicuramente un bellissimo ricordo. Maria ha speso per lei bellissime parole ma quello che ha colpito tutti, e anche Tina Cipollari che si è fatta in qualche modo portavoce di quanto successo, è il gesto di Lilli. Vedendo infatti Luca in difficoltà, il tronista non riusciva a parlare a causa delle lacrime, dopo averle detto che non sarebbe stata lei la scelta, si è alzata e lo ha abbracciato. Un gesto che ha toccato il pubblico in studio ma anche i telespettatori a casa e così Tina, prima che Lilli lasciasse lo studio, dopo aver ricevuto da Maria le rose che Luca aveva portato a lei, ha spedo altre belle parole per la corteggiatrice romana.

Le belle parole di Tina Cipollari per Lilli

“Il gesto della ragazza mi ha colpito tantissimo. Solitamente una si arrabbia quando non è la scelta la sentiamo che esce da qui e se la prende, gli dice che è un disgraziato…” ha detto Tina sottolineando invece il diverso atteggiamento di Lilli.

Prima che Lilli lasciasse poi lo studio, la Cipollari ha anche aggiunto: “Tu hai fatto un gesto che veramente rivela chi sei, una bravissima ragazza, piena di valori. Non prenderla come una sconfitta, fuori troverai davvero il tuo grande amore. Veramente mi hai colpito, ti sei alzata e l’hai abbracciato. Questo significa che tu a questo ragazzo vuoi davvero bene“. Ed è anche per questo che per Luca è stato così difficile arrivare alla scelta, perchè gli si è spezzato il cuore nel sapere che un’altra persona a cui comunque teneva, non avrebbe più fatto parte della sua vita e avrebbe ricevuto una delusione.

Anche nel backstage Lilli ha speso belle parole per Luca. Subito dopo la mancata scelta ha commentato: “Alla fine siamo cresciuti insieme in questo percorso. Io ho dato a lui e lui a me. Spero che in un pezzetto del suo cuore rimarrà il mio ricordo. Noi ci siamo capiti, soltanto che lui ha capito che non sono la persona giusta. A lei non l’ho mai odiata, la sentivo una persona buona.”