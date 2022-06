Sei sorelle già in calo di ascolti: andrà meglio senza Uomini e Donne?

E’ già allarme per Rai 1 dopo soli due giorni, ma tutto si deciderà nei prossimi giorni, dopo il finale di Uomini e Donne. La soap spagnola scelta per il pomeriggio d’estate di Rai 1, Sei sorelle aveva debuttato con una media di ascolti pari a 1,5 milioni di spettatori e il 18% di share. Numeri che non ha mantenuto alla seconda puntata, in onda ieri, 31 maggio 2022. Va detto che il dato di Uomini e Donne è stato simile sia il 30 che il 31 maggio e che quindi non dovrebbe aver molto influito. Le cose però potrebbero cambiare da domani, da quando su Canale 5 non ci sarà più il programma di Maria de Filippi. La programmazione senza Uomini e Donne potrebbe far crescere gli ascolti di Oggi è un altro giorno e anche quelli del pubblico ancora presente su Rai 1 alle 16 per seguire Sei sorelle.

La puntata di ieri è già scesa a una media di 12, milioni di spettatori passando dal 18 % di share al 15. A giovare dell’addio del Paradiso delle signore è invece la soap turca in onda su Canale 5 che ieri pomeriggio ha registrato ascolti in crescita, facendo anche a traino a Pomeriggio 5 che ormai nelle ultime settimane, è sempre vicinissimo a La vita in diretta.

Sei sorelle scelta giusta o flop per Rai 1?

Ancora difficile fare un bilancio appunto ma sta di fatto che Il Paradiso delle signore riusciva a incollare quasi 2 milioni di spettatori nella stessa fascia oraria mentre Sei sorelle, solo dopo due puntate, ha perso già 500 mila spettatori nella stessa fascia. Tutto si deciderà nei prossimi giorni quando anche la programmazione di Canale 5 diventerà estiva con Un altro domani, nuova soap, anche in questo caso spagnola, prenderà il posto di Uomini e Donne.

Vi terremo aggiornati con i dati di ascolto relativi al pomeriggio di Rai1 e Canale 5.