U&D, poca emozione per la scelta di Veronica: Matteo quasi sviene, Maria invita a stringere

Non ha entusiasmato il pubblico, la scelta di Veronica, andata in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda il primo giugno 2022. Il pubblico a casa ha commentato con parole non troppo carine la scelta della giovane tronista, accusata per l’ennesima volta, di essere un po’ troppo fredda e anche logorroica. Veronica infatti, si era preparata tutto un bel discorsetto da fare a Matteo che però, stava davvero parecchio in ansia tanto che Maria de Filippi ha dovuto più volte interrompere la tronista, invitandola a essere più sintetica, per paura che il giovane veneziano, svenisse sulla sedia rossa. Ma a Veronica non è importato molto, è andata avanti con il suo lungo discorso, per mettere i puntini sulle i e per dire tutto quello che voleva. Ne è derivata una scelta quasi priva di emozioni, commentata in modo molto crudele anche dal pubblico. Per fortuna il buon Matteo, quando ha capito che era lui la scelta, ha “tappato” la bocca di Veronica con un bel bacio e la tronista non ha potuto terminare il suo discorso. “Stavamo per arrivare a Capodanno” ha scherzato Matteo, dopo essersi ripreso.

Pioggia di commenti parecchio velenosi durante la puntata: “Ma è sicuro che Ida e Gemma abbiano fatto un regalo a Veronica? Perché il suo essere improvvisamente così logorroica mi ha fatto pensare al risultato di una pratica ipnotica eseguita dalle due. Dio Mio è stata prolissa come le due dame over” ha scritto uno spettatore. “Mi sono emozionata di più, quando mi è arrivata la bolletta della luce …” ha detto Mariella. Le critiche sono state davvero impietose: “La peggiore scelta da quando guardò questo programma. Emozioni 0” ha scritto un’altra spettatrice sotto le foto sui social della neo coppia. E poi anche la sentenza: “Orrenda scelta , dureranno quanto dura un ghiacciolo al sole.” Concludiamo con questa chicca cattivella: “La cosa che più mi emoziona è che non la vedremo più.”