Al via il day time estivo di Rai 1: tutto quello che vedremo al mattino dal 6 giugno 2022

Dopo i saluti arrivati al venerdì, ne arriveranno altri oggi e altri domani su Rai 1 ( chiuderanno ad esempio anche L’eredità e I soliti ignoti, due dei programmi tra i più visti della rete). E dal 6 giugno si cambia tutto. Da lunedì infatti inizia il day time estivo di Rai 1. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, il mese di giugno era stato caratterizzato dalla classica programmazione autunnale che, per esigenze di rete, si era protratta. Ma quest’anno, in cui vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel, la normalità è anche nei palinsesti televisivi che sanno d’estate, di musica, di leggerezza, di mare.

E allora vediamo che cosa ci aspetta su Rai 1 a partire da lunedì con tutte le proposte della rete dal 6 giugno 2022.

TG1 Mattina la nuova proposta di Rai 1 per l’estate

Debutta lunedì 6 giugno 2022 Tg1 Mattina, il nuovo progetto di Rai 1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. Si comincia alle 6:30 con la rassegna stampa a cura dei conduttori del Tg1 e a seguire la prima edizione del Telegiornale. Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno anche dalle 7:10 alle 9 nello spazio che sarà condotto da Senio Bonini e Isabella Romano, i due giornalisti già impegnati nella conduzione degli Speciali sulla guerra in Ucraina le scorse settimane. Il nuovo progetto si avvarrà della competenza della redazione del Tg1, grazie al lavoro di redattori, corrispondenti, inviati, e potrà contare anche sull’esperienza di autori e giornalisti della direzione del Daytime che debutta proprio in questo palinsesto estivo.

UnoMattina Estate con Massimiliano Ossini e Maria Soave

Dalle 9 alle 12 andrà poi in onda Unomattina Estate condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Un’edizione completamente rinnovata che, nella prima parte, garantirà tutti gli aggiornamenti sulle notizie principali dall’Italia e dall’estero con collegamenti quotidiani dalle sedi Rai regionali ed estere. Non mancheranno gli approfondimenti sulle opportunità e le sfide che l’Italia deve portare avanti per far ripartire il Paese dopo questi anni di emergenza sanitaria. Nella seconda parte del programma, a partire dalle 10, Massimiliano Ossini condurrà i telespettatori in un viaggio verso un futuro legato alla green economy e alla sostenibilità. Maria Soave, invece, incontrerà donne e uomini che con tenacia e forza d’animo hanno affrontato ‘le prove della vita’. Dalle 11 a mezzogiorno, spazio alla rinascita culturale del Paese con i nuovi appuntamenti dell’estate: dai grandi eventi della musica, all’arte e al territorio.

Il programma coprirà la fascia oraria in cui generalmente vanno in onda prima UnoMattina e poi Storie Italiane.

Camper la novità dell’estate 2022 di Rai 1

Altra novità nella programmazione mattutina della rete. Al posto di E’ sempre mezzogiorno arriva Camper. Il nuovo programma condotto da Tinto e Roberta Morise, in onda a partire dal 6 giugno, dal lunedì al venerdì alle 12.00. Per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, i due conduttori animeranno il mezzogiorno di Rai1 con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località di ferie, grazie alla ricca squadra di inviati.