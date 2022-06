Camper arriva su Rai 1 a mezzogiorno: è il nuovo programma con Tinto e Roberta Morise

Antonella Clerici lascia in eredità una fascia, quella del mezzogiorno, che ha saputo riportare con tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorno oltre il 17% di share. Adesso tocca a una squadra di giovani conduttori, prendere le redini e conquistare il pubblico a casa. Dalla scuola di Antonella Clerici arriva uno dei due volti che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 ma non solo. Insieme a Roberta Morise, è infatti Tinto, uno dei protagonisti di Camper. Sarà una estate on the road tra borghi e spiagge. Si accende la vacanza su Rai 1 con “Camper”, il nuovo programma, in onda a partire dal 6 giugno, dal lunedì al venerdì alle 12.00. Per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre. I due conduttori animeranno il mezzogiorno di Rai1 con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località di ferie, grazie alla ricca squadra di inviati. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo programma estivo di Rai 1.

Qui i dettagli: il nuovo day time estivo di Rai 1, il mattino

Camper è il nuovo programma per l’estate di Rai 1: le anticipazioni

Tra i protagonisti di Camper ci sarà Elisa Silvestrin, alla guida di un camper, ogni settimana viaggerà in una regione italiana, sempre in collegamento con lo studio centrale. Francesco Gasparri, porterà il pubblico lungo sentieri escursionistici e cammini sacri, oggi più che mai in auge durante la bella stagione; Bianca Luna Santoro, con il suo taccuino di viaggio sarà nei luoghi di tendenza e glamour; Gloria Aura Bortolini, offrirà un racconto dei borghi più belli e caratteristici d’Italia; Maria Elena Fabi sarà in diretta ogni giorno dalle principali spiagge italiane; Marco Di Buono sarà protagonista di una serie di incursioni dalle sagre e dai mercati cittadini; Monica Caradonna farà un diario quotidiano sulle ricchezze enogastronomiche delle nostre regioni; Barbara Pedrotti si occuperà di una serie di reportage sullo sport estivo; Fabrizio Mainini darà suggerimenti per vivere la stagione al ritmo dei balli più gettonati; Lorenzo Branchetti andrà in visita nei paesi che d’estate vedono il ritorno degli emigrati all’estero; infine, anche i conduttori della grande famiglia di Linea Verde si collegheranno nel corso dell’estate per salutare il pubblico dal proprio luogo di vacanza.

A far da contraltare a tutte queste “finestre” in esterna, lo studio centrale con Tinto e Roberta Morise, affiancati da una serie di amici capitanati da Federica De Denaro e alle prese con cucina, abitudini, consigli e giochi dell’estate.