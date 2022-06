Record stagionale per Linea Verde Life: Ferolla e Masi in onda per tutto giugno

E’ tempo di viaggi, d’estate, di ponti, e anche di ascolti in calo per alcuni programmi visti in tv ma non per Linea Verde Life che nella giornata di ieri, 4 giugno 2022, registra un nuovo record di ascolti. Un risultato eccellente per la coppia formata da Daniela Ferolla e Marcello Masi che conquista il pubblico con leggerezza e passione, due ingredienti fondamentali per il programma che ieri, ci ha portati alla scoperta del Molise e delle sue bellezze.

Oltre 2 milioni di spettatori, più del 20% di share nella puntata del 4 giugno. Un risultato assolutamente non banale, considerato il sabato di gran festa, che segue il ponte del 2 giugno. La puntata di ieri di Linea Verde Life totalizza il record assoluto di stagione , nonché del programma; la trentaduesima puntata supera di Linea Verde Life porta a casa il 20% di share con oltre 2.179.000 telespettatori sul pubblico totale nel mezzogiorno del sabato. Non solo, Linea Verde Life, è anche uno dei programmi più visti di giornata. Il programma, visti anche questi ottimi numeri, resterà in onda per tutto il mese di giugno, una cosa che di certo farà molto piacere ai telespettatori di Rai 1.

Vediamo i numeri del sabato mattina, con i dati del 4 giugno 2022.

Che numeri per Rai 1 con Linea Verde Life: ecco i dati

Su Rai1 Linea Verde Discovery interessa a 1.194.000 spettatori (16.4%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.179.000 spettatori (20.2%). Come giù detto, il record di stagione.

Su Canale5 Forum arriva a 1.143.000 telespettatori con il 16.7%. Su Rai 2 Felicità ha raccolto 197.000 spettatori con il 3.7% e Cook40 310.000 (3.6%). Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 109.000 spettatori pari all’1.8% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 842.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 732.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Il Segreto fa 144.000 spettatori con l’1.5% di share e Sempre Verde 191.000 (1.5%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 119.000 spettatori con l’1%.