Camper: che allegria il programma che sostituisce Antonella Clerici

Al via oggi il programma che sostituisce Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. Su Rai 1 è arrivato Camper con Roberta Morise e Tinto; è appena terminata la prima puntata e l’allegria non sarà di certo tra i rimpianti del mezzogiorno estivo. C’è un po’ di Antonella Clerici nel programma di Roberta Morise e Tinto: Camper sostituisce E’ sempre mezzogiorno. C’è la stessa leggerezza nel colorato studio, l’energia positiva arriva subito e i due conduttori sono più che affiatati. Tutto così veloce ma non troppo, informazioni utili per l’estate ma senza alcuna noia nell’ascolto. C’è un po’ di tutto nel contenitore, anzi nel Camper e in più ci sono gli inviati, i collaboratori, sia in studio che in collegamento, tutti all’altezza della situazione, almeno per il momento. Anche il cane Poldo che ha inaugurato la scenografia lasciando un ricordo in un angolo, perché Camper non dimentica gli animali, i cani, cosa hanno bisogno d’estate.

Il mezzogiorno di Rai 1 con Camper

“Sembra di stare in vacanza” è la frase che ripetono più volte e infatti c’è tutta la leggerezza di chi in vacanza vuole dimenticare i problemi e pensare ai drink analcolici, ai consigli sulla mozzarella, perché per la prima settima di Camper la regione scelta è la Campania. Presente anche Marco Bottega, lo chef che abbiamo conosciuto tanti anni fa con La prova del cuoco.

Cosa si fa in estate? Si impara anche un nuovo ballo e salta fuori anche Samuel Peron. Puntata dopo puntata completerà un ballo dopo l’altro, così nessuno avrà la scusa di non poter ballare perché non conosce i passi.

Dalla giornalista enogastronomica che assaggia proprio come Antonella Clerici ai consigli sui cani, quest’ultima di certo l’informazione più utile, dal fresco per i cani, al come proteggerli dalle malattie estive. Informazioni che tutti dovrebbero già conoscere bene. Attendiamo il seguito, la puntata di domani e le prossime per capire se basta solo l’allegria o se ci sarà anche qualcosa in più da parte di Tinto, Roberta Morise e tutta la squadra, che è davvero numerosa.