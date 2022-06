Ascolti prima serata: l’Isola dei famosi 2022 vince al ribasso, non si decolla più

L’Isola non si smentisce, ha il suo zoccolo duro, non si va avanti e neppure indietro. Media stabile di 2,4 milioni di spettatori anche nella serata del 6 giugno 2022. Numeri che bastano al programma di Canale 5 per vincere la serata senza troppo sforzo. Su Rai 1 infatti il film in replica A casa tutti bene fa meglio in spettatori ma non riesce a sfondare il 20% di share. Vince quindi Canale 5 nella gara agli ascolti del 6 giugno 2022 con la puntata dell’Isola dei famosi che si avvia a chiudere l’edizione più lunga della storia. Mancano infatti solo 20 giorni al gran finale e tra un paio di settimane i naufraghi troneranno in Italia, lasciandosi alle spalle, l’Honduras.

Nella puntata di ieri sera, due piratesse ospiti speciali, Vera Gemma e Soleil Sorge. La situazione in termini di ascolti, nonostante Soleil abbia un enorme seguito social, non è cambiata di molto. Ennesima dimostrazione, anche se è ormai parecchio chiaro, che i follower non si tramutano in spettatori sintonizzati davanti al televisore. Ma questa è una vecchia storia di cui abbiamo già parlato e a quanto pare alle aziende interessa anche l’hype social che viene generato e l’interazione social, che invece, funziona.

Gli ascolti del 6 giugno 2022: vince ancora l’Isola dei famosi

A Casa Tutti Bene ha appassionato 2.674.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share. La vittoria va quindi a Canale 5 che porta a casa la medaglia d’oro in questa prima serata. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.548.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%.

Made in Sud ha interessato 938.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.232.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 715.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha registrato 276.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 281.000 spettatori con l’1.9%. Tv8 batte sia La7 che il Nove.