Ascolti tv, Estate in diretta vs Pomeriggio 5: prima vittoria a Barbara d’Urso, i dati

Ultima settimana per Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso sta per salutare il pubblico. Ma si inizia alla grande. Pomeriggio 5 infatti, nella sfida del pomeriggio contro Estate in diretta al suo debutto, porta a casa la prima vittoria. E’ Barbara d’Urso ad avere la meglio nel pomeriggio del 6 giugno 2022. Alla Rai non basta la curiosità per la nuova coppia di Estate in diretta e forse anche il fatto che Pomeriggio 5 sia iniziato con qualche minuto di anticipo, mentre Estate in diretta sia partita più tardi rispetto al programma di Matano, ha cambiato le carte in tavola. Ricordiamo che sarà una sfida breve quella tra Canale 5 e Rai 1: dalla prossima settimana infatti, Capua e Semprini andranno in onda in solitaria contro i film estivi di Canale 5 in super replica. Barbara d’urso però, si gode questo successo, dopo una stagione televisiva in cui è rimasta nel 90% delle occasioni, dietro al suo collega e rivale Alberto Matano.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 6 giugno 2022

Estate in Diretta alla sua prima puntata in onda il 6 giugno 2022 ha registrato un ascolto pari a 1.360.000, con il 17,12%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.517.000, 20,33% e nel programma 1.431.000, 18,03%. Seppur di pochissimo, il programma di Barbara d’Urso porta a casa la vittoria. Merito anche del traino, con Brave and Beautiful molto seguita mentre Sei sorelle non decolla e il fatto che poi ci sia il Tg di mezzo, complica le cose soprattutto in estate, soprattutto per un programma al debutto.

Il distacco comunque è davvero minimo per cui anche oggi potrebbe cambiare tutto, vedremo che cosa succederà! Vi terremo aggiornati in questa settimana di scontri e faccia a faccia, soprattutto perchè sarà l’unica a meno che Mediaset all’ultimo momento, non annunci una clamorosa novità con un programma che possa andare in onda al posto di Pomeriggio 5.