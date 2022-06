Cala Rai 1 al mattino: Mattino 5 News con Panicucci e Vecchi ancora leader

L’estate è iniziata bene per Rai 1 che dovrà però assestarsi nei prossimi giorni e capire la giusta chiave di lettura da dare ai due nuovi programmi che faranno compagnia al pubblico al mattino. La sfida non sarà delle più semplici per TG1 Mattina e Uno Mattina estate visto che su Canale 5 va in onda Mattino 5 News in stato di grazia, dal punto di vista degli ascolti. Il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi vive una delle sue edizioni migliori dal punto di vista degli ascolti, non a caso, si andrà in onda per altre due settimane, per poi dare la linea a Morning News. A differenza di quanto succederà nel pomeriggio infatti, Canale 5 resta accesa con le news al mattino. Anche in questa stagione sarà Simona Branchetti il volto estivo di Canale 5.

Per Rai 1 quindi, una missione non semplice. Vediamo adesso i dati di ascolto registrati nella giornata di ieri, 7 giugno 2022.

Gli ascolti del mattino: Mattino 5 News non ha rivali

Nel secondo giorno di programmazione estiva, TG1 Mattina ha raccolto 666.000 spettatori con il 15.2%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 879.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 676.000 telespettatori con il 16.4%. Restano comunque ottimi gli ascolti di Rai 1 e del programma condotto da Ossini e Soave. Da segnalare invece, il calo di Camper, che già alla seconda puntata, dopo un esordio buono, inizia a perdere spettatori e share. Siamo già in calo di due punti rispetto alla prima puntata.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 568.000 spettatori con il 17.5%. Il TG5 Mattina ha informato 1.081.000 spettatori con il 23.9%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 830.000 spettatori con il 20.8%, nella prima parte, e 693.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte. Continua quindi il periodo davvero d’oro per il programma di Canale 5 che piace al pubblico e che ogni giorno viene premiato con ascolti eccellenti.