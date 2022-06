Barbara d’Urso torna in testa: Pomeriggio 5 batte Estate in diretta l’8 giugno

Terza sfida della settimana tra Pomeriggio 5 ed Estate in diretta e questa volta a vincere p il programma di Canale 5. In questa divertente ultima settimana di faccia a faccia, al momento, Barbara d’Urso è in vantaggio sulla coppia di rai 1. Pomeriggio 5 infatti ha vinto la prima sfida, quella del lunedì contro Estate in diretta. Poi era stata la coppia Capua-Semprini ad avere la meglio, per un soffio, nella giornata del martedì. E adesso gli ascolti tornano nuovamente a premiare Barbara d’urso che, grazie a un punticino di share batte il programma estivo di Rai 1 che, solo dalla prossima settimana, avrà vita facile. Ricordiamo infatti che Pomeriggio 5 domani, con la sua ultima puntata di stagione, saluterà il pubblico della rete per tornare poi a settembre.

Certo, ricordiamo che questi successi di Barbara d’Urso arrivano dopo una stagione in cui Matano e La vita in diretta hanno regnato incontrastati. Ma si sa, chiudere bene, fa sempre un certo effetto, è come un pranzo che finisce con un dolce indimenticabile, ricorderai più il finale che quello che è successo prima…

Gli ascolti dell’8 giugno 2022: ecco i dati

La puntata di Estate in diretta in onda ieri, 8 giugno 2022 è stata vista da 1.242.000 spettatori con il 15,75%. Una buona media comunque quella che Estate in diretta, che rispetto al programma di Alberto Matano inizia con qualche minuto di ritardo, sta portando a casa.

Pomeriggio 5 invece comincia in questa settimana con qualche minutino di anticipo. La puntata di ieri è stata vista nella presentazione 1178.000 spettatori con il 16,19% e nel programma 1381.000 con il 17,44% di share. La media quindi è del 16,8 %, una media che permette al programma di Canale 5 di battere per la seconda volta in questa settimana, Estate in diretta. Siamo quindi davvero sicuri che mediaset deciderà di andare in onda per tutta l’estate solo con dei film in replica? Vedremo, per il momento, così è deciso.