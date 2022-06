Gli ascolti del pomeriggio: Un altro domani in calo ma Canale 5 surclassa Rai 1

Un altro domani, la nuova soap di Canale 5 per l’estate, era partita alla grande lunedì, con oltre 2 milioni di spettatori. C’era ancora chi si aspettava di vedere Uomini e Donne, c’era chi era curioso di scoprire questa nuova serie. La curiosità iniziale quindi ha premiato la soap che poi, nel corso della settimana, è scesa sotto i 2 milioni di spettatori e sotto il 20% di share. Questo però non significa che Canale 5 perda nella sfida del pomeriggio, anzi. Al momento, gli ascolti di Canale 5 nel pomeriggio, sono più che buoni: si parte con Beautiful e Una vita che come sempre battono senza nessuna difficoltà Rai 1. E si continua anche con Un altro domani, che fa il doppio quasi delle repliche di Don Matteo ( disastrosa questa scelta a quanto pare). E Rai 1 dovrebbe preoccuparsi anche degli ascolti di Sei sorelle, che sta andando sempre peggio. Se la soap Un altro domani, ha perso mediamente 3-400 mila spettatori, restando comunque su ottimi numeri, Sei sorelle, rispetto al Paradiso delle signore, perde quasi 1 milione di spettatori e rispetto alla prima settimana, cala e anche di parecchio. Rai 1 si accontenterà di questi numeri per tutta l’estate oppure correrà ai ripari?

Tra l’altro su Canale 5 al momento continuano ad andare più che bene anche gli episodi di Brave and Beautiful. La fascia a rischio invece è quella che vedrà l’addio di Pomeriggio 5, dalle 17,30 alle 18,45. Per i film in replica, arriveranno gli stessi numeri che Barbara d’Urso riesce a fare contro Estate in diretta?

Gli ascolti del pomeriggio: Sei sorelle non va, Un altro domani regge

Vediamo quindi i numeri di ieri per capire come stanno andando le cose.

Su Rai1 Rai Parlamento – Tribuna Elettorale informa 885.000 spettatori (7.8%) e Don Matteo fa compagnia a 829.000 spettatori (8.3%) nel primo episodio e a 1.015.000 (12.1%) nel secondo. Sei Sorelle intrattiene 1.039.000 spettatori con il 13.6%

La puntata di ieri di Un altro domani, con 1,8 milioni di spettatori e il 19% di share, permette a Canale 5 di vincere facile la sfida contro Rai 1. Brave and Beautiful ottiene una media che supera 1,4 milioni di spettatori nel pomeriggio di ieri, ancora vicino al 19% e non c’è sfida con la soap spagnola scelta da Rai 1 per l’estate. Citiamo anche le soap che vanno in onda prima: Beautiful ha registrato 2.384.000 telespettatori, share 20,31%. Una Vita 2.286.000, 20,71%.