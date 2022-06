Beatrice e Marco-Una storia d’amore: su Real Time il matrimonio dei “Vallini”

Era stato annunciato ed è arrivato il momento. Milioni di follower in attesa di vedere tutto quello che non si è visto tramite i racconti social di Marco Fantini e Beatrice Valli. Su Real Time andrò in onda sabato 24 giugno 2022 il docu-film del matrimonio dei Vallini. Beatrice e Marco-Una storia d’amore, minuto per minuto, con i preparativi e alcuni contenuti inediti che ci raccontano la storia d’amore di questa coppia. Marco e Beatrice, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Il Fantini, che era stato la non scelta di un’altra tronista, era stato scelto da Maria de Filippi per un altro percorso. E così aveva accettato di fare il tronista. Si era presentato come un cameriere che nel tempo libero faceva il modello mentre Beatrice, che sin da subito aveva fatto breccia nel cuore di Marco, era una ragazza madre, molto forte e determinata, che ha sempre messo davanti a tutto il suo amore per il piccolo Alessandro, oggi un ometto. Proprio a maggio, Marco scelse Beatrice e insieme, sotto i petali di rosa, si giurarono per la prima volta amore. E otto anni dopo, eccoli di nuovo, in un pomeriggio di maggio, questa volta sotto un gazebo pieno di fiori, con il rumore del mare e tutte le bellezze di Capri a fare da scenario, a giurarsi amore eterno, come marito e moglie.

Beatrice e Marco-Una storia d’amore su Real Time: quando va in onda

Oggi Beatrice e Marco, sono amatissimi e seguitissimi sui social. In questi anni hanno anche allargato la famiglia e sono nate prima Bianca e poi Azzurra, le due sorelline di Alessandro. Bea e Marco hanno anche una linea di abbigliamento, mille altri impegni e ovviamente, sono degli influencer seguitissimi. Anche per questo motivo, il giorno del loro matrimonio è stato raccontato per Real Time che regalerà al pubblico della rete, una serata davvero romanticissima, il trionfo dell’amore. Un matrimonio arrivato dopo due anni pieni di ostacoli: la proposta di matrimonio romanticissima a Parigi, studiata in ogni dettaglio da Marco e poi l’arrivo della pandemia e la data da rimandare a causa del covid. Ma alla fine, come nelle migliori favole, tutto è andato nel migliore dei modi e il giorno delle nozze, per Beatrice e Marco, è stato uno dei giorni più belli della loro vita.