Ascolti tv, disastro L’Ora che scende sotto il milione, Rai 3 doppia Canale 5

Si paga molto cara la scelta di mandare in onda L’Ora in estate su Canale 5. La fiction Mediaset cala inesorabilmente e diventa una delle meno viste di sempre sulla rete. Nella puntata in onda il 29 giugno 2022, come rivelano i dati auditel relativi agli ascolti di ieri, L’Ora-Inchiostro contro piombo cala sotto 1 milione di spettatori ma non solo. Rai 3 fa il doppio degli ascolti di Canale 5; Rai 1 altrettanto e anche Italia 1 fa meglio di Canale 5. Un flop clamoroso, per la fiction con Claudio Santamaria e ci sentiamo di dire anche immeritato perchè la serie, non era poi così malvagia anzi. Ma vediamo i dati di ascolto della serata di ieri con Rai 1 che punta ancora sui film e vince e Rai 3 che è una garanzia con Chi l’ha visto ancora in diretta.

Gli ascolti del 29 giugno 2022: ecco i dati auditel della serata di ieri

Vince la serata la rete ammiraglia Rai; su Rai1 Modalità Aereo ha conquistato 2.311.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.149.000 spettatori (8.2%). Podio quindi che vede al primo posto Rai 1 poi a seguire Rai 3 e per finire Italia 1. Malissimo Canale 5 ( tallonata tra l’altro anche da Rai 2).

Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto siglano il 5.6% con 887.000 spettatori e La Signora di Purity Falls ha interessato 353.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 568.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 453.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? ha segnato il 2.3% con 344.000 spettatori mentre sul Nove Stand Up – Comici in Prova ha catturato l’attenzione di 221.000 spettatori (1.5%).