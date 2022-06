Palinsesti Mediaset 2022-2023: tutte le novità per la prossima stagione televisiva

E’ arrivato il momento di conoscere tutte le novità che Mediaset ci proporrà per la nuova stagione televisiva. Va detto, non sono tantissime ma bisogna anche accontentarsi! Ieri, sono stati presentati i palinsesti per la prossima stagione e dalle 12 di oggi, i giornalisti hanno potuto raccontare tutto quello che è stato detto nel corso della serata del 29 giugno. E’ stato Piersilvio Berlusconi a presentare alcune delle novità per la stagione televisiva 2022-2023 molto soddisfatto del lavoro di tutti i volti amati della sua rete e di chi lavora anche dietro ai programmi e che permette chiaramente, la messa in onda. E a proposito di volti amatissimi per Canale 5, si conferma sempre più volto di Mediaset Michelle Hunziker che, dopo aver celebrato la sua carriera con lo show in due serate dedicato appunto alla sua vita, nella prossima stagione televisiva tornerà su Canale 5 per celebrare però, la carriera di altri personaggi illustri non solo del piccolo schermo ma anche del mondo dello sport. Pio e Amedeo tornano su Canale 5: ieri sera sono stati protagonisti dello show per la serata dei palinsesti e si preparano a tornare in onda con Emigratis. Non è una novità ma segnaliamo anche il ritorno in onda di Ciao Darwin, dopo le repliche di successo degli ultimi anni, Paolo Bonolis tornerà in onda con il suo programma cult.

Ma scopriamo nel dettaglio quello che vedremo, di nuovo, sia su Canale 5 che sulle altre reti Mediaset.

Le novità di Canale 5 2022/2023

MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS: la Hunziker torna in autunno con un nuova “serie evento” e questa volta non celebrerà la sua carriera ma quella di volti noti dello spettacolo o dello sport. Michelle quindi ballerà, canterà, reciterà ma questa volta, lo farà per altri “amici”.

EMIGRATIS su Canale 5: tre puntate con Pio e Amedeo, pronte per l’autunno, come vi avevamo anticipato proprio su queste pagine.

LA TALPA su Canale 5: in primavera torna il reality game con la produzione affidata per la prima volta alla Fascino di Maria De Filippi.

TALENTISSIMO ME: Piero Chiambretti debutta in prima serata su Canale 5 con un programma con i bambini. “Non è un talent ci saranno cose molto simpatiche e anche dei pezzi con talenti. Nasce dalla voglia di Piero di lavorare con dei bambini e noi stavamo lavorando ad un progetto molto vicino” ha detto in proposito Piersilvio Berlusconi. Dovrebbero andare in onda tre o quattro puntate, si deciderà nel corso delle registrazioni.

MAI DIRE GOL: celebrazione dei “30 anni e passi“ dello show cult sulla falsariga di quanto già accaduto con Zelig.

ORIETTA BERTI: avrà uno suo show forse come è successo per Iva Zanicchi, sta di fatto che la cantante, come era stato anticipato in questi giorni, non sarà solo opinionista del GF VIP 7 ma dovrebbe avere una esclusiva con Mediaset che la porterà a essere blindatissima almeno per due anni.

Le novità di Italia 1 2022/2023

ENIGMA: show sullo stile di Mistero che non ha ancora una conduzione. “Siamo un po’ matti e testardi e ci riproviamo” fanno sapere a proposito del programma che arriva dopo il sonoro flop di Mystery Land.

ITALIA1 ON STAGE: spettacoli comici di personaggi come Pucci o Giacobazzi previsti in autunno.

BACK TO SCHOOL che cambia conduzione, sarà affidato a Federica Panicucci. Nicola Savino infatti ha lasciato Mediaset per approdare su Tv8.

PRODUZIONE COMICA: si lavora ad un nuovo progetto comico per il 2023 ma nulla è definito.

MIA MAMMA E TUO PAPA’: novità della primavera 2023 che prevede un’interazione tra genitori – che cercano una nuova storia d’amore – e figli teenager secondo i meccanismi del reality (e convivenza h 24). Non ancora definita la conduzione. Una sorta di candid in cui i genitori vengono messi in una casa per fare nuove conoscenze; sono convinti di essere osservati dai consulenti ma sono i figli che in qualche modo dal di fuori possano aiutarli o mettere i bastoni tra le ruote nelle loro nuove relazioni.

Nessuna importante novità da segnalare invece per quello che riguarda il palinsesto di Rete 4 che trova solo conferme per i suoi programmi più seguiti e apprezzati.