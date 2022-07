Ascolti tv, che numeri pazzeschi per Pretty Woman: Rai 1 vola

Julia Roberts una garanzia per Rai 1 che in estate, e non solo, ripropone i film che la vedono protagonista e il più visto di sempre, a 30 anni di distanza, resta clamorosamente Pretty Woman. Un classico che non smette mai di piacere e che ieri, 4 luglio 2022, è stato visto da oltre 3 milioni di spettatori. Un boom pazzesco per Rai 1 che vola sopra il 20 % di share. Per la precisione, quella di ieri per il film con Julia Roberts e Richard Gere è stata la 30esima volta in onda. Un vero e proprio record per il film che regala una bellissima vittori alla rete. Secondo posto sul gradino del podio per Zelig che in replica, fa comunque un ottimo 14 % di share. E’ l’estate delle repliche sulle ammiraglie, con poche idee. E va detto che le novità proposte, non hanno lasciato il segno.

Vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati auditel per la prima serata del 4 luglio 2022.

Gli ascolti del 4 luglio 2022: tutti i dati auditel della prima serata di ieri

A vincere la serata è Pretty Woman che fa volare Rai 1 con 3.352.000 spettatori pari 21.9% Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.905.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 911 ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 6.6% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 893.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 950.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.027.000 spettatori pari ad uno share del 6.5% (presentazione: 947.000 – 5.7%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 736.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 la terza stagione di Yellowstone ha registrato 360.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 348.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto 289.000 spettatori con il 2%. Sul 20 L’Uomo d’Acciaio ha ottenuto 466.000 spettatori con il 3.2% un dato da non sottovalutare, a dimostrazione che in estate, i film vanno per la maggiore.