Alessia Marcuzzi parla del suo Boomerissima: ci sarà anche Tommaso al suo fianco?

Cresce l’attesa per il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2 e per il ritorno in tv della conduttrice. Manca parecchio tempo, il suo Boomerissima infatti andrà in onda a novembre in prima serata su Rai 2, per cui ci vorrà davvero tanto prima di vedere come sarà questo format. Nel frattempo però, alcune anticipazioni arrivano proprio da Alessia Marcuzzi che sta lavorando al programma già da settimane. In una intervista per Il Giornale, la conduttrice ha spiegato di aver pensato a tutti i dettagli del suo programma, di essere ancora a lavoro con gli autori per nuove idee e di aver deciso, tempo fa, di proporlo al direttore Stefano Coletta, che ha dimostrato grande entusiasmo verso il nuovo progetto della Marcuzzi. Ma non solo, parlando di come sarà Boomerissima, la Marcuzzi ha anche rivelato che le piacerebbe avere al suo fianco Tommaso. Il figlio di Alessia e Simone Inzaghi, non ha mai rilasciato nessuna intervista in tv, si vede molto poco anche sui social della conduttrice ed è parecchio timido, anche per questo, averlo nel nuovo programma di Rai 2, potrebbe essere un colpaccio.

Alessia Marcuzzi parla di Boomerissima: come sarà il suo nuovo programma

“Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici” ha spiegato la conduttrice.

La Marcuzzi ha anche dato delle nuove anticipazioni sul format. Alessia nella sua intervista per Il giornale ha spiegato: “Il format si svolgerà in tre parti: una è lo studio, un’altra è la strada dove andrò a prendere delle persone, un’altra è un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita.“

E ancora: ” Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti”.