Ascolti tv, il ritorno di Superquark doppia L’Ora: la fiction di Canale 5 chiude malissimo

Un vero peccato. Già perchè la fiction di Canale 5 L’Ora-Inchiostro contro piombo, non meritava la pessima fine che ha fatto. La rete, che probabilmente non ha mai creduto in questo prodotto, ha deciso di mandare in onda la fiction in estate, condannando L’Ora a degli ascolti che definire flop, è anche poco. Purtroppo la fiction con Claudio Santamaria che raccontava la storia di un gruppo di coraggiosi giornalisti siciliani che hanno perso la vita e rischiato tutto pur di parlare di mafia e di svelare intrighi e malefatte dei corrotti, non ha conquistato il pubblico. Ieri, 6 luglio 2022, l’ultima puntata in onda su Canale 5, ultima puntata che non ha superato neppure il milione di spettatori. Un brutto risultato che non premia l’ottimo lavoro anche di un cast di primo livello. Un peccato.

Nella serata del 6 luglio 2022 a vincere la gara degli ascolti tv è Superquark che torna in onda come sempre in estate e conquista il pubblico della prima rete.

Gli ascolti del 6 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Medaglia d’oro per Piero Angela. Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.970.000 spettatori pari al 14.1% di share. Segue Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.242.000 spettatori (8.2%). Meglio di Canale 5 fanno quindi sia Italia 1 che Rai 3.

Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 978.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Su Rai2 Un Piccolo Favore ha interessato 803.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rete4 Controcorrente – Prima serata totalizza un a.m. di 698.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di Mondi ha registrato 373.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 Chi Vuole sposare mia Mamma? ha segnato il 2.2% con 322.000 spettatori mentre sul Nove Trappola in fondo al Mare ha catturato l’attenzione di 431.000 spettatori (3.1%).