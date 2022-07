Ascolti tv, ottimo Summer Hits su Rai 2 ma vince ancora Don Matteo

Un’altra serata di musica per il pubblico che sembra davvero apprezzare gli appuntamento dedicati allo spettacolo e alle hit estive proposti da Rai e Mediaset. Dopo gli ottimi ascolti di Battiti Live, anche il Tim Summer Hits incassa buonissimi ascolti che nella serata del 7 luglio 2022, hanno permesso a Rai 2 di essere la seconda rete, dopo Rai 1. Su Canale 5 infatti, le repliche di Scherzi a parte si sono fermate a 1 milione di spettatori con meno del 9% di share! Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati di ascolto della serata del 7 luglio 2022.

Gli ascolti del 7 luglio 2022: ecco i dati auditel della serata

Nonostante la scelta della Rai di proporre in tutte le salse Don Matteo e a tutte le ore, alla fine la fiction con Terence Hill vince ancora. Ieri sera, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.157.000 spettatori pari al 15.1% di share. Medaglia d’oro quindi per Rai 1. Su Rai2 Tim Summer Hits arriva a 1.613.000 spettatori pari al 12.8%. Ottimo quindi il lavoro di Andrea Delogu e Stefano de Martino che dopo un buon esordio portano ancora dei numeri eccellenti per la seconda rete e sono sempre più volto di Rai 2.

Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share dell’8.9%.Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 978.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il cacciatore di nazisti è seguito da 688.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (6.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 554.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 375.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso è visto da 343.000 spettatori (2.5%). Pareggiano Nove e Tv8 nella sfida del giovedì sera.