Novità per Caterina Balivo: condurrà un game show tutti i giorni su La7

Caterina Balivo torna riccia e anche in tv tutti i giorni. E’ al settimo cielo la conduttrice che dopo due anni di pausa e un programma attualmente in onda che non è il massimo del divertimento sbarca su La7. Caterina Balivo alla conduzione di un game show, questa la novità alla presentazione dei palinsesti 2022-2023. La rete conferma la precedente impostazione, punta sull’informazione ma arriva Caterina Balivo a cui è affidato il compito di risvegliare l’intrattenimento. Sul suo profilo social si mostra al tramonto, riccia come tanti anni fa e con una frase: “Ricordati non si vince sempre. Ricordati anche che c’è chi non vince mai”.

Il programma di Caterina Balivo su La7 prima del Tg

Niente Rai ma una nuova famiglia, quella di La7. Alla presentazione dei palinsesti Cairo ha elogiato la conduttrice, ha spiegato il perché la rete ha scelto lei, la necessità di aggiungere un momento di svago, qualcosa di divertente e leggero ma con una conduttrice che brava, brillante e molto attiva sui social.

“È una conduttrice Rai molto brava, giovane, brillante, molto attiva sui social, ha fatto cose di buona qualità sulla prima e seconda rete – le parole di Cairo – Era una delle ipotesi, avevamo considerato altre possibilità che non specifico. Abbiamo scelto lei, puntiamo molto sul suo profilo e questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago. Ci sono momenti come questo, prima del Tg, in cui può essere buona cosa provare a fare intrattenimento divertente e più leggero. Siamo fiduciosi, vediamo quale sarà la risposta del pubblico”.

Una bella sfida per Caterina Balivo che aveva già anticipato di avere ricevuto varie proposte. Ovvio che abbia scelto la più interessante per lei. Come farà con “Con chi vuole sposare mia mamma”?E’ sempre Cairo a rispondere: “Ha condotto per altre Nel momento in cui comincia con noi diventa esclusiva con noi. Per quel che riguarda la durata abbiamo ipotizzato un numero importante di puntate, poi vedremo l’andamento”.