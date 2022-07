Sanremo 2023: Gianni Morandi co-conduttore di Amadeus, l’annuncio al TG1

Nonostante alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 manchino ancora sette mesi pieni, Amadeus continua a rilasciare anticipazioni ufficiali sulla kermesse ligure facendo varie apparizioni nel TG1 delle ore 20:00. Dopo aver svelato che l’influencer Chiara Ferragni sarà la madrina della prima e dell’ultima serata della manifestazione, Amadeus è apparso questo sera 11 luglio 2022 dietro al bancone del telegiornale per fare un ulteriore nuovo annuncio.

A sorpresa il conduttore de I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raggiunto di persona gli studi del TG1 e, vestito in maniera molto elegante, ha fatto un nuovo annuncio proprio legato ai volti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio 2023. Nello specifico, Amadeus ha annunciato un nuovo co-conduttore…

Sanremo 2023: Gianni Morandi co-conduttore di Amadeus

Sono state queste le parole enunciate da Amadeus nel corso del TG1 delle ore 20:00: “Quando si parla di Sanremo devo sempre avere uno smoking in macchina. Comunque sono felice di annunciare qualcosa di molto importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Proprio così! Per tutte e cinque le serate di Sanremo 2023 saremo in due. Io… e il grande Gianni Morandi!“.

A seguito dell’annuncio, il TG1 ha mandato in onda un video messaggio dello stesso Morandi: “Buonasera Cardinaletti e buonasera agli spettatori del TG1. E caro Amadeus, io non sono in giro con Jovanotti. Stasera sono a casa, mi sono messo lo smoking perché ti devo dire che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto amo Sanremo…. Poi però mi sono fatto una domanda: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, grandi successi impegnativi ma faticosi. E tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni… Allora forse avrai bisogno qualcuno che ti stia vicino. Che ti dia una mano. Forte. Energica. Giovane! E quindi hai chiamato me. Dai, scherzo! Accetto con entusiasmo. Ciao!”.

Amadeus ha spiegato il perché di Gianni Morandi: “L’ho scelto perché è amatissimo. È la storia della televisione. È la storia della musica. Ma è anche il presente perché è amatissimo da tutta la famiglia e da intere generazioni. I giovani di oggi amano Gianni Morandi come lo facevano i nostri genitori negli Anni ’60”.

E gli annunci sembrano non esser finiti qui. Il conduttore ha anticipato che presto avrà nuovi annunci da fare sempre nello studio del telegiornale di Rai Uno. Tocca solo aspettare un po’…