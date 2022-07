Gli ascolti dell’estate: vince SuperQuark, parte dall’11% La strada del silenzio

Una serata di nuove proposte per Mediaset, di conferme per la Rai. Su Canale 5 il 13 luglio 2022 ha fatto il suo debutto la nuova serie, La strada del silenzio mentre su Rai 1 è tornato Piero Angela con il suo SuperQuark. Su Rai 3 ultima puntata di un’altra eccellente stagione di Chi l’ha visto. Il programma di Federica Sciarelli si è confermato, anche in questa edizione, un punto di riferimento per la terza rete Rai facendo ottimo servizio pubblico e informando anche il pubblico quando c’era bisogno di notizie e approfondimenti. Come saranno andati quindi gli ascolti nella serata del 13 luglio 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano chi ha vinto la sfida del prime time.

Gli ascolti del 13 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 il nuovo appuntamento con SuperQuark è stato seguito da una media di 1.778.000 spettatori con il 12.9% share. La Strada del Silenzio ha raccolto davanti al video 1.382.000 spettatori pari all’11.4% ( la prima puntata è terminata a mezzanotte passata. Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.521.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.243.000 spettatori (8.4%).

Su Rai2 L’Intruso ha interessato 836.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 810.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Atlantide Speciale ha registrato 330.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Chi vuole Sposare mia Mamma? ha segnato il 2.4% con 356.000 spettatori mentre sul Nove Il Cacciatore di Teglie ha catturato l’attenzione di 307.000 spettatori (2%). Non troppo lontani Tv8, con il programma inedito di Caterina Balivo e il Nove, con il nuovo programma di Panella. Un testa a testa tra le due reti.