Elisa Isoardi alla domenica di Rai 2: “Nessuna rivalità con Mara Venier”

Elisa Isoardi pronta a tornare in onda su Rai 2 alla domenica ma avvisa: nessuna rivalità con Mara Venier

Chi ha seguito Domenica IN nella sua ultima edizione sa bene che Mara Venier ha più volte voluto nel suo programma Elisa Isoardi e ha auspicato in diverse occasioni di rivederla presto in tv. E succederà visto che la Isoardi sta per tornare in onda. A settembre infatti la vedremo di nuovo in tv, su Rai 2, con il suo nuovo programma Vorrei dirti che. Programma che andrà in onda alla domenica pomeriggio, intorno alle 15. Ed è per questo che nella sua ultima intervista per Leggo, la Isoardi ha parlato anche della sfida con Mara Venier, che andrà in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

“Hanno già parlato di rivalità”, racconta in un’intervista a Leggo. “Ma Mara non si tocca. É la numero uni. Lei è stata la prima a rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda”, spiega. “Se sono qui devo dire grazie anche a lei”. Nessuna rivalità quindi ma è chiaro che un occhio agli ascolti bisognerà darlo. Elisa però spera di conquistare una fetta di pubblico diversa, quella che magari sceglie di non seguire Domenica IN o di non incollarsi su Canale 5! Del resto il suo programma immaginiamo, non si rivolga prettamente allo stesso target di Mediaset. Su Canale 5 andrà in onda Amici e i giovanissimi, continueranno a seguirlo. Elisa Isoardi parlerà a un pubblico diverso, come è chiaro che sia.

Elisa Isoardi pronta a tornare in tv

E in merito a questa nuova sfida che la attende, la conduttrice ha quindi spiegato: “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…“. Non ci resta che attendere il mese di settembre per seguire il debutto su Rai 2 del nuovo programma di Elisa Isoardi, Vorrei dirti che!