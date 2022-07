Il matrimonio di Damiano e Chiara: quando va in onda? Real Time svela la data

Andrà in onda su Real Time il docu film del matrimonio di Damiano Carrara e Chiara: ecco quando sarà trasmesso

Manca pochissimo per vivere una serata magica su Real Time. Oggi nel promo video della rete è stata infatti rivelata la data della messa in onda di quello che potremmo definire un docu-film che racconterà il giorno più bello di Damiano Carrara e sua moglie Chiara. Il matrimonio di Damiano e Chiara andrà infatti in onda proprio il prossimo venerdì su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Dopo aver raccontato il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini, questa volta Discovery fa sognare con uno dei volti più amati della rete. Damiano Carrara infatti è protagonista ( e lo sarà ancora) di uno dei programmi più visti di Real Time. Parliamo chiaramente di Bake Off anche se il pasticcere, famosissimo in tutto il mondo, è anche al timone di Cake star, non a caso tra gli altri invitati all’evento c’era anche Katia Follesa, sua compagna di viaggio nel programma.

Un giorno perfetto per Damiano e Chiara che rivivranno le emozioni più belle del matrimonio che è stato celebrato a Lucca, il 9 luglio. A meno di 20 giorni dal si ( il 29 luglio 2022), Damiano e Chiara rivedranno in tv insieme a tutti i fan di questa coppia, le immagini più belle di una giornata indimenticabile.

Alcuni scatti dal matrimonio di Chiara e Damiano

Tutta l’emozione di Damiano Carrara pronto a rivedere le nozze in tv

“Sarà un’emozione grandissima rivivere tutti i momenti più belli, dalla preparazione nei mesi precedenti fino alla giornata del matrimonio! Siamo felici di poterlo condividere anche con voi! Ci vediamo venerdì 29 luglio alle 21.20” ha scritto sui social Damiano Carrara pronto per rivivere le emozioni più belle del giorno in cui lui e Chiara si sono giurati amore eterno. E anche noi siamo prontissimi per emozionarci con loro.

Sarà un’emozione grandissima rivivere tutti i momenti più belli, dalla preparazione nei mesi precedenti fino alla giornata del matrimonio! Siamo felici di poterlo condividere anche con voi! 😍❤️ Ci vediamo venerdì 29 luglio alle 21.20 su @realtimetvit! #DamianoeChiaraWedding pic.twitter.com/27TPZYWI5y July 22, 2022

L’appuntamento quindi è per il prossimo venerdì su Real Time, da non perdere.