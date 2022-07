Ascolti d’estate: SuperQuark vince ancora in prima serata, male la serie greca di Canale 5

Piero Angela garanzia per Rai 1. Gli ascolti del 27 luglio 2022 vedono la vittoria di SuperQuark, nulla da fare per la fiction di Canale 5 La strada del silenzio

Nulla da fare questa estate per le serie che Canale 5 ha scelto per il prime time. Sarà il troppo caldo, sarà la voglia del pubblico di seguire altro ( e magari anche di non stare davanti alla tv fino a mezzanotte e mezza per vedere una serie infarcita di pubblicità)…La strada del silenzio non ha convinto il pubblico di Canale 5 e gli ascolti del 27 luglio 2022 lo confermano. Nella serata di ieri infatti a vincere, ancora una volta, è stato SuperQuark. Il programma di Rai 1 si conferma leader del prime time. Certo, i numeri sono molto lontani dagli ascolti record che Piero Angela faceva negli anni passati ma restano comunque ottimi, vista la tipologia di programma ( proposto tra l’altro in piena estate). Rai 1 quindi vince facile la serata metre Canale 5 è a un passo da Rai 2 e Italia 1 che si fidendono alla grande. Vediamo quindi i dati auditel della serata di ieri.

Gli ascolti del 27 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

SuperQuark ha conquistato 1.761.000 spettatori pari al 13.1% di share. Piero Angela vince ancora con il suo programma di divulgazione. Su Canale 5 La Strada del Silenzio ha raccolto davanti al video 1.111.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.064.000 spettatori pari al 7.1% di share e Professor T 692.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.165.000 spettatori (8.8%). Si danno battaglia a distanza Rai 2 e Italia 1.

Su Rai3 il match di Calcio Femminile Germania-Francia, utile per gli Europei 2022, ha raccolto davanti al video 908.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 765.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su La7 Atlantide ha registrato 348.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? ha segnato il 2.8% con 409.000 spettatori mentre sul Nove Mai Stati Uniti ha catturato l’attenzione di 435.000 spettatori (3%). Il programma di Caterina Balivo viene battuto sia da La7 che dal Nove con un film.