Ascolti d’estate: La dama velata in replica convince, male Canale 5

I dati auditel del 31 luglio 2022: Rai 1 vince facile con le repliche de La dama velata, ottimo risultato per la fiction

Rai 1 punta ancora sulle repliche per la prima serata della domenica e a quanto pare, fa molto bene. Ieri, la prima puntata de La dama velata ( fiction del 2015 con Lino Guanciale e Miriam Leone) è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori. Un ottimo risultato per la prima serata del 31 luglio 2022 che permette a Rai 1 di vincere facile nella gara agli ascolti del prime time. Su Canale 5 infatti, il film in prima visione, The Crossing-Oltre il confine, non va oltre il milione di spettatori. Una scelta quindi, quella di Rai 1, più che vincente. Dopo gli ottimi dati incassati dalle repliche di Mina Settembre si continua su questa scia. Ascolti tra l’altro, quelli de La dama velata che, nonostante il periodo estivo potrebbero anche crescere, visto che il pubblico, incollato alla tv ( non tutti vanno in ferie o in vacanza) potrebbe apprezzare il giallo che caratterizza la narrazione di questa serie.

Ma vediamo adesso i numeri della prima serata del 31 luglio 2022.

Gli ascolti del 31 luglio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 la prima puntata de La dama velata in replica, ha registrato nella prima puntata 2.156.000 telespettatori, per uno share del 15,98% e nella seconda 2.097.000, 17,28%. Vittoria quindi a Rai 1 in prima serata mentre su Canale 5 il film The Crossing – Oltre il confine ha ottenuto un netto di 1.150.000 telespettatori, share 9,07%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 948.000, 6,97% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 815.000 telespettatori, share 6,12%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 764.000 telespettatori, share 6,14%, mentre su Italia 1 lo speciale Le Iene presentano: Il giallo di Ponza ha ottenuto nell’anteprima 684.000, 5,05% e nel programma 737.000 telespettatori, share 8,33%. Buoni numeri anche per Italia 1 soprattutto se si considera che anche in questo caso, stiamo parlando di repliche.

Su Rete 4 il film Vacanze ai Caraibi è stato visto da un netto di 673.000 telespettatori, share 5,41%; su La7 Miss Marple ha registrato un netto di 290.000 telespettatori, share 2,89%. Su Italia’s Got Talent – Best Of segna 408.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Terrybilmente Divagante in replica è seguito da 432.000 spettatori (3.5%). Un testa a testa tra Tv8 e Nove con la rete di Discovery leggermente in vantaggio, cosa da non sottovalutare visto che anche in questo caso, lo show teatrale di Teresa Mannino era andato in onda qualche mese fa sulla stessa rete.