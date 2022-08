Ascolti d’estate: per Terra Amara ottimo 20% al posto di Una vita

Buon il debutto di Terra amara al posto di Una vita nel pomeriggio di Canale 5: ecco gli ascolti del primo agosto 2022

Cambia il palinsesto estivo di Canale 5 almeno per tre settimane di agosto. Mediaset ha deciso di mandare in pausa Una vita e mettere al posto della soap un episodio di Beautiful prima e poi anticipare la partenza di Terra Amara, ricollocata alle 14,30. Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 non hanno affatto risentito di questi cambiamenti, anzi. Terra amara continua a portare a casa ottimi ascolti e nella giornata di ieri, 1 agosto 2022, fa un pelino meglio rispetto a Una vita del venerdì, passando dal 19 al 20% di share. insomma un ottimo risultato per la soap turca che a quanto pare sta piacendo molto al pubblico di Canale 5. Non decolla invece Sei sorelle, scelta errata di Rai 1. Nel pomeriggio di ieri, la soap, è crollata anche sotto 900 mila spettatori, con solo l’11 % di share.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del primo agosto 2022.

Gli ascolti dell’estate: ecco i dati del primo agosto 2022 ( pomeriggio )

Su Rai 1 Don Matteo 9 registra 1.264.000, 12,64% e 1.126.000, 13,86%. Ascolti che non bastano a garantire un buon traino alla soap spagnola che perde pezzi. Sei sorelle raccoglie 820.000, 11,62% e a seguire Estate in diretta 1.369.000, 18,49%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 260.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rai 3 Ossi di Seppia ha ottenuto 358.000, 4,28%, Overland 521.000, 7,50% e Geo Magazine 669.000, 8,65%.



Passiamo a Mediaset, con il nuovo cambio nella programmazione. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.125.000 telespettatori, share 19,83%, mentre Terra amara ( in partenza alle 14,30 al posto di Una vita) fa 1.835.000 con il 20,36% di share ì. A seguire Un altro domani, nella sua nuova collocazione, viene vista da 1.322.000, 18,01%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante un netto di 929.000, 12,86%.

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 523.000 telespettatori, 4,82%, mentre NCIS: Los Angeles 302.000, 4,18%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 647.000 telespettatori, 6,75% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 352.000, 4,81% e il film Delitto in Costa Azzurra un netto di 219.000, 2,98%.

Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 246.000 telespettatori, share 2,98% e Segreti reali 107.000, 1,54%.