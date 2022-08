Ascolti tv: trionfo Jacobs nei 100 metri e trionfo Rai 2

Grazie alla nuova impresa di Jacobs Rai 2 vince la serata nella gara agli ascolti del 16 agosto 2022: ecco tutti i dati auditel di ieri

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto, come non succede spesso in estate. Il motivo? Capire quanti spettatori erano incollati alla tv ieri, 16 agosto 2022, per seguire i 10 secondi che fanno la storia! La gara dei 100 metri che ha visto protagonista all’Europeo di Monaco 2022, nuovamente e finalmente, il nostro Marcel Jacobs. Gli ascolti del 16 agosto 2022 ci rivelano che ieri, intorno alle 22 su Rai 2, rete che ha seguito in diretta l’impresa che ha portato all’oro, c’erano sintonizzati almeno 2 milioni di spettatori ( in attesa del dato preciso).

Inevitabile pensare che grazie al grande interesse per lo sport, la prima serata di Rai 2 si sarebbe accesa. Va detto, che in questi giorni, grazie a tutti i protagonisti e alle protagoniste degli Europei di Nuoto a Roma e anche all’atletica da Monaco, la rete si sta accendendo meritatamente visto che i nostri atleti, stanno regalando grandi emozioni. E ieri sera, ciliegina sulla torta, la bella gara di Jacobs che ha conquistato il titolo di più veloce d’Europa.

Gli ascolti del 16 agosto 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera hanno interessato 1.654.000 spettatori pari al 12.5% di share. Questo il dato di ascolto medio, in attesa di conoscere anche il picco di share della prima serata che potrebbe essere intorno alle 22.15 durante la gara di Jacobs.

Amore, matrimoni e altri disastri ha appassionato 1.457.000 spettatori pari all’11.2% questo il dato di ascolto incassato dal film di Rai 1 che non convince. Su Canale 5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.309.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai3 C’è Tempo ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6.4% di share. Rai 3 e Rete 4 fanno meglio del calcio su Italia 1.

Su Italia 1 l’incontro di Champions League Rangers-Psv Eindhoven ha intrattenuto 568.000 spettatori (4.2%). Su La7 Bello, Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ha registrato 364.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Api Assassine segna 321.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Un Fidanzato per mia Moglie ha raccolto 295.000 spettatori con il 2.3%