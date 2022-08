L’ultimo saluto a Piero Angela su Rai 1: un milione di spettatori per la cerimonia funebre

Tante emozioni, le bellissime parole di Alberto Angela per suo padre: su Rai 1 l'ultimo saluto a Piero Angela

Più di un milione di italiani davanti alla tv ieri per dare l’ultimo saluto a Piero Angela. E non erano pochi, considerando che stiamo parlando del 16 agosto, giorno successivo al Ferragosto. Tanto, tantissimo l’affetto arrivato alla famiglia di Piero Angela, come lo stesso Alberto ieri mattina, ha ricordato, nel suo discorso, ringraziando tutti. E ha continuato a farlo anche nel pomeriggio quando ha stretto la mano a ogni singola persona che è entrata nella camera ardente a Roma per l’ultimo saluto a suo padre. Sul feretro di Piero Angela fiori, lettere, matite, fotografie. E poi tanti, tanti bambini, arrivati a dire addio a Piero Angela, un mito, un maestro, una ispirazione. Come ha ricordato suo figlio, un esempio che vivrà in tutti i giovani che grazie a lui studieranno, cercando di non disunire ma di unire.

Con grande professionalità, Alberto Angela ha fatto un bellissimo discorso per salutare suo padre, cercando di non commuoversi cosa che però, inevitabilmente, alla fine, è accaduta. Ha fatto una promessa a suo padre: “Ci ha detto che ha cercato di fare il possibile per questo paese, anche io cercherò di fare la mia parte”.

Il toccante discorso di Alberto Angela per salutare suo padre

L’ultimo addio a Piero Angela: 1 milione di spettatori su Rai 1

La Rai ieri ha cambiato la programmazione, dedicando molto spazio all’ultimo saluto a Piero Angela anche nella puntata di Uno Mattina, condotta con garbo da Massimiliano Ossini. E poi una lunga diretta del Tg1 con Giorgia Cardinaletti ( diretta del Tg1 che ha preso in parte il posto di Camper, sostituito poi da una puntata in replica di Linea Verde). Tornando quindi ai numeri, su Rai1 – dalle 11.14 alle 12.29 – TG1: Funerali di Piero Angela è stato visto da 1.163.000 spettatori con il 18.1%. Linea Verde Estate ha ottenuto 1.384.000 spettatori con il 13.6%.