Federica Aversano ce l’ha fatta è la nuova tronista di Uomini e Donne

Federica Aversano torna a Uomini e Donne come tronista questa volta: ecco le ultime news

Immaginiamo che grandi discussioni si vedranno nella prossima edizione di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Federica Aversano ( a meno che l’opinionista non decida di uscire ogni qual volta nello studio si parlerà di lei, come di recente ha fatto anche con altri giovani tronisti). Alla fine, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ce l’ha fatta: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne come annunciato oggi direttamente su Witty con il suo video di presentazione. E’ in corso infatti la prima registrazione della stagione di Uomini e Donne e dal portale ufficiale del programma di Maria de Filippi, sono arrivate le prime news e anticipazioni, con i video di presentazione delle nuove troniste. Per il momento due donne. Federica Aversano, vecchia conoscenza del programma appunto, e Lavinia ( che invece non ha mai partecipato al programma).

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne

A pochi mesi di distanza dalla sua ultima volta nello studio di Canale 5, la bella campana torna dove tutto è iniziato. Matteo ha deciso di non sceglierla e il pubblico di Uomini e Donne ricorderà anche la sua sfuriata ma alla fine, per Federica, come si suol dire, chiusa una porta, si apre un portone. Federica, mamma di un bambino di tre anni, si definisce una gran rompiscatole. “Sono istinto puro ma quanto si tratta d’amore ho imparato a contare fino a 10 “ ha detto la ragazza nel suo video di presentazione.

Dopo l’esperienza passata , Federica si augura adesso di poter trovare l’uomo giusto nello studio di Uomini e Donne. Nel suo video di presentazione racconta dell’infanzia difficile: all’età di 8 anni ha perso il suo papà e per questo le è sempre mancata quella sicurezza e quella protezione che oggi cerca in un uomo. Anche per questo nella vita ha sempre sognato una famiglia tutta sua anche se al momento non ci è ancora riuscita: “Oggi non voglio più sbagliare”, aggiunge, ma non ha intenzione di accontentarsi. Se si innamora, da buona campana, diventa un vero vulcano e mette via quella corazza che porta sempre per difendersi. Oggi cerca un uomo che la faccia sorridere, che sia sveglio e solare ma non uno sbruffone. Non cerca un padre per suo figlio ma un compagno “che non scappi al terzo caffè”. Non ama le smancerie ma sogna nel suo “per sempre”. E a quanto pare crede nelle seconde opportunità visto che ha deciso di cercare nuovamente l’amore nello studio di Canale 5.