Ascolti tv prima serata: niente da fare per l’Amoroso, vince Rai 1 con una replica. Boom sul Nove

Rai 1 vince facile contro Canale 5, e c'è il boom del Nove con Una settimana da Dio. Ecco gli ascolti del primo settembre 2022 in prima serata

Premia anche nella serata di giovedì la scelta di Rai 1 di mandare in onda una replica. Minima spesa, massima resa e infatti, il film in replica per il ciclo Purchè finisca bene, si porta a casa oltre 2 milioni di spettatori. Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro è stato invece visto da una media di 1,5 milioni di spettatori. Numeri che permettono comunque a Canale 5 e a Mediaset di respirare visto che si rivedono numeri che superano il 10% di share. Dopo il disastro con le due serate dedicate a La mantide, che non ha brillato, piccolo passo in avanti per Canale 5. Molto bene la puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Se su Canale 5 sono state fatte delle scelte discutibili questa estate, su Rete 4 è filato tutto liscio. La rete, che ha continuato a informare il pubblico ed è rimasta sempre accesa, anticipando anche il ritorno dei suoi programmi di punta, ha ritrovato la platea di affezionati che premia tutti i programmi in diretta.

Vediamo quindi i dati di ascolto del primo settembre con i dati auditel relativi alla prima serata di ieri.

Gli ascolti del primo settembre 2022: Rai 1 vince facile

Medaglia d’oro anche nella serata di ieri a Rai 1 con una replica; su Rai1 Purché finisca bene – Basta un paio di baffi ha conquistato 2.205.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Alessandra Amoroso – Tutto Accade a San Siro ha incollato davanti al video 1.588.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.149.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 816.000 spettatori con il 6.1%.

Da segnalare picco di ascolti sul 9 che batte sia La7 che Rai 2. Sul Nove Una settimana da Dio è visto da 622.000 spettatori (4.1%).

Su La7 In Onda – Prima Serata registra 654.000 spettatori pari al 4% Su Rai2 Speciale Tg2 Post arriva a 556.000 spettatori (3.4%). La7 quindi batte Rai 2.

Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti segna 337.000 spettatori (2.3%).