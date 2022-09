Uomini e Donne torna il 19 settembre: che emozione i promo più romantici

Il 19 settembre torna in onda Uomini e Donne e Maria ci ricorda tutto l'amore nato in quello studio

Ogni tanto bisogna anche ricordare tutto quello che di buono lo studio di Uomini e Donne ha visto. Non solo il disagio di chi è attaccato a quelle poltroncine rosse da un decennio ma tutto l’amore che è nato da un programma televisivo, perchè c’è chi davvero ha creduto di poter trovare qualcosa di magico e speciale. Uomini e Donne torna in onda con la nuova edizione il 19 settembre 2022 e in questi giorni, su Canale 5, stanno andando in onda i nuovi promo che annunciato il ritorno di Maria de Filippi. E ce n’è uno in particolare che ci ricorda tutto l’amore che in quello studio è nato. Ci ricorda che ci si innamora anche in un programma televisivo e che si costruisce una famiglia. Anche per questo, ci auguriamo che nella prossima stagione ci sia maggiore spazio per le vicende vere, perchè altrimenti, tra qualche annetto, di promo emozionanti come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, non se ne potranno fare.

Che emozione i nuovi promo di Uomini e Donne

“Voglio un amore che si chiami Pietro” diceva Rosa Perrotta il giorno della sua scelta. Sono passati sei anni e lei e il suo compagno hanno due bellissimi figli. Alessia Cammarota e Aldo, hanno avuto un percorso complicatissimo nel programma ma alla fine, il loro amore ha trionfato, nonostante tutte le difficoltà successive, con una forte crisi in mezzo ma anche due meravigliosi bambini nati. Anche dall’amore tra Sossio e Ursula è nata una meravigliosa bambina, la piccola Bianca. E due figli hanno anche Nicola e Yara, protagonisti del trono over. Ancora fidanzati ma felicissimi insieme, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che fanno coppia fissa da oltre tre anni. La lista di coppie che sono nate nel programma e che hanno costruito una famiglia è ancora molto lunga, potremmo citare anche Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono sposati proprio nel giorno della loro scelta, 8 anni dopo. Oggi sono marito e moglie e hanno due bambine, insieme all’ometto di casa Alle.

Se ci credi all’amore, l’amore ti trova

Appuntamento a lunedì 19 settembre quindi, per una nuova imperdibile stagione di Uomini e Donne.